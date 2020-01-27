В Воронежской области пансионаты для пожилых будут принимать стариков на дневное пребывание

Сегодня на планерке у губернатора руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева рассказала, какие в регионе существуют программы поддержки людей старшего поколения.

Так, финансирование регионального проекта, который так и называется «Старшее поколение» в этом году составит более 343,5 миллионов рублей. В рамках этих средств создадут пять гериатрических кабинетов в амбулаториях и поликлиниках. Также среди пожилых будет проводиться вакцинация от пневмококковой инфекции. Кроме того, пенсионеры старше 65 лет из сельской местности имеют право пройти диспансеризацию. Доставить их до медучреждений должны мобильные бригады.

Помимо этого, Воронежская область вошла в число пилотных регионов в 2020 году по внедрению системы долговременного ухода. Ее запустят в пяти районах – Левобережном Воронежа, Таловском, Новохоперском, Богучарском и Новохоперском. Там планируют создать пять отделений для дневного пребывания пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями.

К слову, Богучарский район – единственный в Воронежской области, где растет численность населения:

- Там за последние пять лет есть прирост, один из самых низких показателей смертности. Понятно, что это за счет миграции. Давайте посмотрим, какие у там условия жизни, - сказал Ольге Сергеевой губернатор.

Федеральное финансирование программы по долговременному уходу начинается только с этого года, но в прошлом в нашем регионе уже попробовали сделать нечто подобное в Воронеже и Павловском районе за счет собственных средств.

- Здесь несколько направлений, чтобы закрыть наиболее значимые для пожилых проблемы, начиная от одиночества и не востребованности и заканчивая невозможностью оставить их одних дома. Это помещение пожилых в пансионаты на все время или же только на дневное пребывание. Во втором варианте родственники привозят стариков на целый день. В пансионате они находятся под присмотром, в компании со сверстниками, там интересная программа и, может быть, небольшой обед. А вечером родственники их забирают, - пояснила руководитель департамента.

По ее словам, в конце года должно завершаться строительство пансионата для пожилых в селе Ярки Новохоперского района.

Другой вариант, не связанный с пребыванием в пансионате, касается ухода на дому:

- Мы стараемся отойти от той системы, когда социальные работники приходят к пожилым два раза в неделю с продуктами, чтобы оплатить им квитанции. И больше социальный работник в жизни человека ничего не касается. И прийти к тому, чтобы волонтеры проводили с пожилыми до четырех часов в день семь дней в неделю. Такая помощь будет оказываться, в том числе, и лежачим. Это направление мы закрываем с системой здравоохранения и хотим привлечь в него частную медицину.

Волонтерам, которые хотят бескорыстно помогать пожилым в рамках данной программы, нужно обратиться в отделения соцзащиты по месту жительства.