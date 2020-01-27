Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете

Владимир Салмин отметил, что получение любого дохода подразумевает наличие определенных рисков. Управлять ими помогают знания и опыт. В ходе лекции студенты узнали о том, какие финансовые риски сегодня существуют, и как их преодолеть. Кроме того, участники лекции узнали, как можно избежать мошенничества и какие методы социальной инженерии сегодня используют преступники.

Более полутора часов собравшиеся общались с Председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, задавали вопросы и делились собственным мнением. По итогам лекции Владимир Салмин вручил наиболее активным участникам серебряные монеты в память о состоявшейся встрече. Сувениры получили студентка первого курса физического факультета Калерия Гитлина, третьекурсник химического факультета Сергей Пармузин и студент первого курса экономического факультета Максим Щеголев.

Владимир Салмин пригласил участников встречи на практику в Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк.

Владимир Салмин, Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Наш мир стремительно меняется и то, что еще несколько лет назад воспринималось как научная фантастика, сегодня становится повседневной реальностью. В этих условиях очень важно быть в курсе происходящих перемен и уметь пользоваться появившимися возможностями.

Особенно это важно для молодого поколения, которое не только быстрее других овладевает новыми инструментами, но и помогает осваивать их своим родителям, бабушкам и дедушкам.

Мы поддерживаем активную и заинтересованную позицию молодежи, а также видим потребность клиентов в дополнительной информации. Поэтому стараемся восполнить этот запрос в ходе наших обучающих мероприятий».

.

Дмитрий Ендовицкий, Ректор Воронежского государственного университета:

«Сбербанк – наш давний и надежный партнер. Больше половины штата сотрудников Воронежского отделения – это выпускники ВГУ. Наше сотрудничество успешно развивается не только в сфере подготовки кадров. Руководством Сбербанка было принято решение по созданию у нас лаборатории искусственного интеллекта, равной которой нет в Центральном Черноземье. Это очень серьезный шаг».

Лекции также прошли и в других вузах региона. Например, заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка – управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец накануне встретился со студентами Воронежского государственного технического университета, а управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Сергей Хоров – с учащимися Юго-Западного государственного университета.

Кроме того, встречи руководителей и сотрудников отделений Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк проходят со студентами из Орловского, Елецкого и Тамбовского государственных университетов, а также из пяти вузов Белгорода.

Всего в период с 22 по 30 января 2020 года Сбербанк проведет лекции «Как стать финансово компетентным человеком» в более чем 100 вузах страны. Акция приурочена к Дню студента, который отмечался 25 января.