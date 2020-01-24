Жители улицы Онежской в Воронеже: «Новая дорога рассыпалась через три года после ремонта»

В адрес «Комсомольской правды» обратились жители улицы Онежской, которая расположена в частном секторе Ленинского района. Горожане пожаловались на разбитую, несмотря на недавно проведенный ремонт, дорогу. Дорожники работали здесь в 2016 году. По контракту с мэрией они были обязаны поменять дорожное основание и асфальтовый слой, а также оборудовать желоб ливневой канализации.

«БЕСПОКОИЛИСЬ С САМОГО НАЧАЛА»

- Мы начали бить тревогу с самого начала строительства, - рассказали жители Онежской. - Вызывало недоумение многое. В первую очередь то, что жёлоб для стока дождевой воды начали устанавливать, что было бы логично, не с нижнего уклона дорожного полотна, тем самым прикрывая от дождевых потоков, расположенные там дома, а с верхнего, где уложить его было более удобно. При этом установка бордюрного камня со стороны домов, предусмотрена не была. Как и везде, для укрепления дорожного полотна использовался меловой щебень, который к моменту укладки асфальтного покрытия в декабре 2016 года успел размякнуть и превратиться в жижу. Люки оказались под слоем асфальта.

Пока шли работы представители мэрии обещали жителям, что будут проводить приемку по их окончанию ремонта.

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- Последний выезд комиссии на Онежскую был организован под самую ёлочку, когда брались пробы асфальт, - рассказали жители. - Невооружённым глазом было видно, что дорогу сделали плохо, но общественников вновь клятвенно заверили, что если анализы асфальтного покрытия будут плохие, то денег подрядчик не получит. Следующий выезд был запланирован на весну, после схода снежного покрова.

ИСК В СУД

Весной асфальт «поплыл» окончательно, дорога начала рассыпаться и рассыпается до сих пор. Сегодня в асфальте образовались ямы, кромка начала крошиться.

В управе Ленинского района о проблеме Онежской знают хорошо и давно занимаются ее решением. Более того, как рассказали «Комсомолке», нерадивый подрядчик нахалтурил не только на этой улице, но и на двух других – Ладожской и Иртышской. В июне 2019 года управа направила в Арбитражный суд иск к подрядчику – ООО « АвтоДорСтрой» - с требованием устранить выявленные комиссией нарушения. На Ладожской это разрушение кромки асфальта и закатанные горловины колодцев. На Онежской – ямы, просадка прикромочного лотка и бортового камня, а также разрушенные горловины колодцев. На Иртышской – несоответствующие требованиям горловины семи люков.

Изучив материалы и результаты экспертиз, суд признал исковые требования управы обоснованными и постановил удовлетворить их в полном объеме за счет средств подрядчика.

Как видим, ответчик решение суда до сих пор не исполнил.