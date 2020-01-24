2020-01-24T12:50:03+03:00
Общество

Tele2 и Huawei заключили договор о прямых поставках абонентского оборудования

Такое сотрудничество – это признание Tele2 как партнера со значительным годовым оборотом и крупного игрока на рынке мобильных устройств
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Прямые поставки абонентского оборудования Huawei в Tele2 начнутся с конца января 2020 года. Прежде поставки смартфонов под брендом Huawei в Tele2 осуществлялись официальным дистрибьютором вендора в РФ. Заключение прямого договора позволяет Tele2 расширить прямую операционную деятельность с поставщиком по всем направлениям работы с абонентским оборудованием. Прямое партнерство стало возможно благодаря достижению значительного оборота закупки смартфонов. Стороны будут расширять портфель коммерческих акций и маркетинговых активностей по продвижению абонентских устройств в салонах Tele2.

Tele2 активно развивает представленность бренда Huawei в своей розничной сети, построенной по модели франчайзинга. На протяжении 2019 года эти устройства стабильно занимали второе место в тройке брендов ключевых предпочтений клиентов, уступая только Samsung. По итогам 2019 года доля продаж смартфонов Huawei в штуках составила 15,5%, увеличившись на рекордные 9,4 п. п. год к году. Доля выручки от продажи Huawei за 2019 год выросла на 7,8 п. п. до 17,5%. При этом средний чек также увеличился на 38 п. п. и составил почти 8 тыс. руб.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

«Три года назад мы запустили продажи брендированных смартфонов: они стали самыми популярными операторскими устройствами на российском рынке. Проект позволил Tele2 заявить о себе как о компании, имеющей отлаженную систему управления дистрибуцией, способной управлять крупными объемами поставок и эффективно продавать устройства в своей франчайзинговой сети. Не имея собственных складов и логистики, мы смогли отстроить бизнес-процессы с высокой коммерческой эффективностью. Это помогло нам нарастить бизнес с крупными вендорами, успешно провести совместные коммерческие акции и расширить свое присутствие на рынке продаж абонентского оборудования. Прямое сотрудничество с Huawei характеризует Tele2 как крупнейшего партнера, умеющего гибко и эффективно управлять большими объемами поставок абонентского оборудования на базе франчайзинговой сети».

ИСТОЧНИК KP.RU

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