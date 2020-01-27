Компания «Молвест» представила Россию на международной выставке в Берлине

Лучшую сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары из России представили на уникальной международной выставке «Зеленая неделя 2020». Она состоялась на минувшей неделе в Берлине. Отечественная делегация включала 18 регионов , в том числе Воронежскую область.

Компания «Молвест» в составе региональной экспозиции презентовала посетителям ассортимент молочных продуктов марки «Вкуснотеево» и предложила оценить линейку комбикормов для животных.

- Выставка интересна в первую очередь тем, что здесь демонстрируют свои достижения компании со всего мира, - отметил заместитель генерального директора по маркетингу ГК «Молвест» Борис Дехаев. - А это дает возможности для расширения географии продаж. Например, мы провели переговоры по поставкам сыра и масла в Узбекистан и Таджикистан.

Крупнейший в мире смотр достижений в области сельского хозяйства зародился еще в 1926 году, поэтому сегодня данное мероприятие обладает столь большим авторитетом. Именно на подобных встречах предприниматели проводят десятки переговоров с потенциальными партнерами. Было немало и тех, кого заинтересовала продукция воронежского производителя.

- Есть определенные договоренности по продаже зеленых кормов, витаминно-травяной муки и других ингредиентов для комбикормов с производителями из стран Персидского залива и Африки, - дополнила Елена Пономарева, заместитель генерального директора по закупкам ГК «Молвест». - И хотя экспортировать в Европу мы не планируем, именно здесь в Берлине нашлись важные специалисты в области сыроделия - технологи, которых мы можем привлекать для развития собственного ассортимента в России. И это еще одна полезная сторона участия в этом масштабном мероприятии.

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В целом Российская Федерация представила на выставке единую большую экспозицию - ее площадь превысила пять тысяч квадратных метров! В организации участвовали Минсельхоз совместно с Российским экспортным центром. Такой масштаб объясним тем, что «Зеленая неделя» может помочь развитию экспорта продукции российского АПК.

- На стенде Воронежской области присутствуют группы товаров, которые могут быть потенциально интересны для экспорта. Например, подсолнечное масло, корма, молочная продукция. Выставка открывает перспективы для освоения принципиально новых рынков, - подчеркнул Алексей Сапронов, руководитель департамента аграрной политики Воронежской области.

Отметим, что всего в Берлине показали себя более 250 отечественных компаний: они привезли хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, овощи и фрукты, растительное масло, мед, вино и многие другие товары.

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