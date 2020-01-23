Где сегодня в Воронеже могут работать студенты и сколько зарабатывать?

Чаще всего в Воронеже работу молодежи предлагают компании из отраслей розничной торговли (25%), информационных технологий (12%) и услуг для бизнеса (10%). В преддверии дня студента мы решили выяснить, насколько сегодня высока конкуренция за рабочее место среди молодых людей и на какие должности и зарплаты они могут рассчитывать.

- Сегодня мы говорим об особом поколении Z. Это люди, родившиеся примерно в 2000-2019 годах. Для них характерна стертая грань между реальным и виртуальным миром. Они постоянно находятся в интернете. Для них нормально обрабатывать большие потоки данных. В то же время представителям поколения Z интересно, когда им предлагают персонализированную стратегию карьерного роста. Они хотят выполнять разные, зачастую даже не связанные между собой задачи. Им в принципе важно, чтобы не работе было не скучно, - отмечает Екатерина Каркоцкая, ведущий менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter.

Сколько платят?

Благо, выбор у современного студента или выпускника есть. В целом же число вакансий для тех, кто начинает карьеру в 2019 году выросло на 46%. В большинстве предложений не было указано никаких особенных требований к опыту работы, но в 7% предложений о работе встречались пожелания к наличию профессионального опыта от одного года до трех лет.

- Внимание работодателей к молодым специалистам растет: компании развивают сотрудничество с высшими и средними учебными заведениями, развивают внутрикорпоративные системы наставничества, работают над формированием привлекательного для соискателей HR-бренда. Сегодня молодежь становится дефицитным ресурсом из-за демографического кризиса 90-х годов, и в ближайшее время ситуация на рынке труда не изменится, - уверена Алена Манохина, руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг.

Студентам, в среднем предлагают зарплату на уровне 26 тысяч рублей. В то же время зарплатные ожидания в резюме молодых соискателей Воронежа – в среднем около 23 тысяч.

- Стратегия не гнаться за деньгами в начале карьеры – удачная. Важнее не то, сколько вы заработаете на данном этапе, а какой опыт получите. Молодые люди сейчас это понимают, - подчеркивает Екатерина Каркоцкая.

К моменту выпуска лучше иметь хоть какой-нибудь трудовой опытФото: Алексей БУЛАТОВ

Готовьтесь к конкуренции

В то же время уровень конкуренции среди начинающих специалистов и студентов остается одним из самых высоких. В январе 2020 года на одну вакансию претендуют 9 кандидатов из Воронежа, что превышает норму почти в два раза.

- Для нанимающих менеджеров непривычно еще слышать от молодых людей, что им обязательно нужно свободное время. Ради работы они не готовы отказываться от еженедельных тренировок в спортзале, увлечений, например, музыкой или встреч с друзьями. Молодые люде не хотят, чтобы работы перекрывала личную жизнь, - комментирует Екатерина Каркоцкая.

Но даже если вы молоды, умны и полны амбиций – нужно суметь проявить себя во время интервью с предполагаемым работодателем. Например, если у вас был официальный опыт работы – укажите в своей презентации название компании и вашу должность, а затем опишите, какими задачами вы занимались и каких результатов достигли. Если это ваши первые шаги по карьерной лестнице, то можно вспомнить об учебных практиках или стажировках.

- Когда вы будете рассказывать будущему работодателю о себе, нужно не просто назвать качества, но и пояснить, как они раскрываются, привести примеры, например, вашей ответственности, целеустремленности или стрессоустойчивости, - уверена Екатерина Каркоцкая. – И крайне важно при подготовке к собеседованию посмотреть, чем живет компания, чем она живет, когда была основана. Такие знания – ключ к успеху.