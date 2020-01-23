2020-01-23T15:34:38+03:00
Общество

Воронежская областная больница закупила перед Новым годом 78 кг красной икры

Как объяснили в региональном департаменте здравоохранения, бутербродами с деликатесом три дня кормили пациентов
Олег ИВАНОВ
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Оказалось, что икра входит в перечень продуктов, разрешенных к закупке для питания больныхОказалось, что икра входит в перечень продуктов, разрешенных к закупке для питания больныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лососевая зернистая икра, первый сорт, да еще чтобы и ГОСТу соответствовала – согласитесь, это не тот продукт, который воронежцы привыкли видеть во время завтрака в местных медучреждениях. Однако 13 ноября 2019 года Воронежская областная клиническая больница № 1 (Московский проспект, 151/4) объявила закупку 78 кг этого дорогого продукта.

Начальная цена контракта составила чуть менее 500 тысяч рублей. Получается, за килограмм икры готовы были заплатить 6,4 тысячи. К окончанию срока аукциона, 22 ноября, было подано восемь заявок. Победителем стало ООО «Социальный проект», снизившее цену примерно до 262 тысяч рублей.

- В конце 2019 года по итогам совместных торгов по продуктам питания в ВОКБ № 1 образовалась экономия - около 2 млн рублей, которую учреждение направило на дополнительную закупку продуктов для пациентов: рыбы, молочных продуктов, икры лососевой, фасоли, овощей, фруктов и других, - подтвердили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В контракте также было прописано, что нужна именно икра тихоокеанских (дальневосточных) рыб – горбуши. Покупать ее решили в банках металлических вместимостью не менее 140 граммов.

Но вопросы вызывает источник финансирования этого продукта – средства Фонда обязательного медицинского страхования. Они в свою очередь формируются за счет, например, доходов от уплаты страховых взносов на ОМС и иных - бюджетных - денег.

- В рационе больных в течение всего года было достаточно мяса, рыбы, молочных и других продуктов. Учреждение сочло возможным закупить для пациентов в преддверии новогодних праздников икру лососевую, которая в соответствии с приказом Минздрава от 21.06.2013 г. № 395-Н входит в перечень продуктов, разрешенных к закупке для питания больных, - прокомментировали в облздраве.

Фото праздничного меню Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Фото праздничного менюФото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Так кого же в итоге удалось попотчевать икрой? По официальной информации, ее использовали для бутербродов. В течение трех дней -18, 19 и 20 декабря - их выдавали на завтрак пациентам больницы, не имеющим медицинских противопоказаний.

Рецепт «лечебных» бутербродов был просто: хлеб ржано-пшеничный, сливочное масло и 20 граммов лососевой икры.

При этом отмечается, что с 18 по 20 декабря в ВОКБ № 1 находилось на лечении более 900 пациентов. Вот только если предположить, что те же 900 воронежцев три дня съедали по бутерброду – получится, что в день на это уходило 18 кг икры. То есть за весь указанный период – на приготовление ушло 54 кг этого дорогого продукта.

Обновление: нам дополнительно пояснили, что с 18 по 20 декабря в ВОКБ №1 находилось на лечении около 900 пациентов в первом корпусе, во втором корпусе – около 400 и около 70 – в перинатальном центре.

Если вы 18, 19 и 20 декабря были пациентом ВОКБ № 1, расскажите о вашем рационе нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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