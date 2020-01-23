Владимир Нетёсов: «Ветераны подарили нам возможность жить в свободной стране»

Несмотря на почтенный возраст (2 года назад Антонина Сергеевна отметила 100-летний юбилей) ветеран сама встретила председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова и пригласила его принять участие в семейном чаепитии.

Она рассказала спикеру облдумы Владимиру Нетёсову, что 25 января для нее особенная дата, потому что в этот день 77 лет назад завершился самый страшный и тяжелый период для нашего города и его жителей.

– Вы знаете, когда Воронеж был освобожден, мы вместе с девушками – зенитчицами из нашего полка, прошли через весь центр – по Проспекту Революции до Чижовского плацдарма. И самым ужасным были даже не руины, хотя в городе не осталось ни одного уцелевшего здания, а звенящая, абсолютно мертвая тишина. Тогдаказалось, что мой город умер, – рассказала ветеран войны.

К началу сражения за Воронеж Антонине Гавриленко было 24 года. В 1942 году она добровольно была зачислена в 183-й Краснознамённый зенитно-артиллерийский полк 3-й дивизии ПВО, который охранял от авиаударов мотостроительный, авиационный и завод синтетического каучука имени С.М. Кирова.

– Мне очень приятно, что сегодня вы решили разделить со мной воспоминания о тех событиях. Почти не осталось в живых никого из моих однополчан и фронтовых товарищей. Время берет своё. Но память о людях жива. Я, например, помню, как зовут офицера, которому спасла жизнь – перетащила в укрытие и выхаживала до прибытия санбригады. Майор Хармич нашел меня через много лет после войны, и я побывала в гостях у его семьи в Минске, – рассказала Антонина Гавриленко.

Ветеран Великой Отечественной войны призналась Владимиру Нетёсову, что практически никто из освободителей Воронежа не верил, что город сможет так быстро подняться из руин. И что всего через несколько лет после окончания войны, он станет одним из самых красивы и индустриально-развитых центров нашей страны. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поблагодарил Антонину Сергеевну за ее боевые заслуги, за самоотверженный труд при восстановлении города и за то, что хранит для молодого поколения память и документальные свидетельства о тех событиях.

– Воспоминания очевидцев о войне, их фотографии и письма сегодня бесценны. Ведь участников и ветеранов Великой Отечественной осталось совсем немного. В Левобережном районе, где живет Антонина Сергеевна, сейчасвсего 11 фронтовиков и тружеников тыла, которые освобождали и возрождали наш город. Ветераны подарили нам возможность жить в свободной стране, развиваться, строить современную и сильную державу. За это они заплатили очень высокую цену, и мы не имеем права забывать об их подвиге, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Он вручил Антонине Гавриленко цветы и подарки и расспросил о жизни и проблемах, которые сегодня волнуют ветерана. Председатель Воронежской областной Думы попросил фронтовика и членов ее семьи обращаться за любой помощью, если возникнет такая необходимость. Самой Антонине Сергеевне Владимир Нетёсов пожелал крепкого здоровья, тем более что впереди огромная по важности дата – 75-я годовщина Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

– Война затронула каждого человека в нашей стране, прошла через судьбу каждой семьи. И прошедшие 75 лет со дня Великой Победы и 77 лет с момента освобождения Воронежа показывают, что связь времен и поколений нерушима. Мы гордимся нашими ветеранами. Их пример,воля к жизни и крепость духа дает нам силы и уверенность в завтрашнем дне, –отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.