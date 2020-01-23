В Воронежской области будут развивать сеть газовых заправок

Контролировать эти процессы будет профильный департамент в региональном правительстве, которому чиновники в муниципалитетах должны предоставить объективную информацию о количестве техники для перевода на газ.

«БЕЗ ЭТОЙ ОЦЕНКИ НАШЕЙ РАБОТЕ ГРОШ ЦЕНА»

Все эти вопросы губернатор Александр Гусев обсудил с подчиненными и главами муниципалитетов в среду, 22 января, в ходе совещания в областном правительстве.

– Мы должны активно включиться в решение тех задач, которые для себя определили и для решения которых подготовили мероприятия в рамках нацпроектов. А также тех задач, которые сейчас дополнительно перед нами поставил Президент, – подчеркнул губернатор, открывая совещание.

Он сообщил, что на следующей неделе состоится стратегическая сессия. Ее участники обсудят приоритеты в деятельности регионального правительства в соответствии с новыми задачами:

– Первое: все, что намечено, должно неукоснительно исполняться. И второе: мы должны понимать, что от нас требуется совершенно другой подход к управлению. Мы должны все больше нашей энергии направлять на то, чтобы слышать людей. Будем слышать граждан, будем иметь от них обратную связь, значит, будем понимать, насколько наши действия правильные. Без этой оценки нашей работе будет грош цена, – заявил Александр Гусев.

КТО ПОЛУЧИТ СУБСИДИИ?

Затем перед участниками совещания выступил руководитель департамента промышленности и транспорта области Александр Десятириков. Он рассказал, что по поручению Президента Минэнерго РФ приняло решение: с 2019 года регионам предоставляются из федерального бюджета субсидии на развитие рынка газомоторного топлива.

Господдержка носит адресный характер и предназначена двум группам. В первую попадают юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые возьмутся за возведение автозаправок на природном газе. Им государство компенсирует часть затрат на строительство. Во вторую группу вошли юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по переводу автотранспорта на природный газ (а именно метан) в качестве моторного топлива.

Автор фото Алексей Булатов

СКОЛЬКО ЗАПРАВОК ПОСТРОЯТ?

Для Воронежской области определили количественные показатели, которые она должна достичь в рамках поручения президента.

Здесь стоит отметить, что в регионе газовых заправок значительно меньше, чем обычных. Так, по данным областного правительства, у нас всего 15 заправок природным газом, из которых шесть находятся в Воронеже.

Планируется, что с помощью субсидий уже в этом году удастся построить еще 10 штук, а в следующем и 2022-м – по три в год. Также должно вырасти количество переоборудованных транспортных средств, работающих на метане. В текущем году таких должно стать 1984, в следующем и 2022-ом – по 660.

«ДЕПАРТАМЕНТ ДОЛЖЕН ИСКАТЬ ИНВЕСТОРОВ»

Глава региона призвал муниципалитеты стать в этом процессе активными помощниками департамента промышленности и транспорта области, который отвечает за программу развития рынка газомоторного топлива:

– Сбор информации о наличии техники и желании перевести ее на газ нужно поручить муниципалитетам. Они там ближе и могут объективную картину нам дать. Но департамент должен искать потенциальных инвесторов, – отметил губернатор.

Также он добавил, что необходимо внимательно составлять заявки на приобретение пассажирского транспорта или коммунальной техники на газомоторном топливе для небольших районов области. В расчет должно приниматься наличие газовых заправок и их возможности.

– У нас стоит задача перевести в крупных населенных пунктах и частный легковой транспорт на газомоторное топливо. Муниципальные власти должны искать заинтересованных предпринимателей, которые занялись бы переоборудованием. Понятно, не в каждом районе это должно быть, потому что не будет окупаемо. Но какие-то кустовые межрайонные станции по переоборудованию должны появиться, – сказал губернатор.

ВЫГОДА НА ГАЗЕ

Основное достоинство природного газа (в частности, метана) заключается в его низкой стоимости. Так, заправка метаном по сравнению с бензином обойдется примерно в два раза дешевле. К факторам, сдерживающим развитие рынка газомоторного топлива, относят дороговизну установки газового оборудования и небольшое количество заправок.