2020-01-22T15:15:36+03:00
Общество

В новогодние праздники воронежские абоненты Tele2 посетили более 120 стран

Tele2 подвела итоги роуминговой активности абонентов в период с 29 декабря 2019 года по 8 января 2020 года
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На праздничных каникулах воронежские клиенты компании активно путешествовали, а количество скачанного интернет-трафика в международном роуминге выросло более чем в 6 раз.

Число воронежских клиентов Tele2, воспользовавшихся роумингом во время новогодних праздников, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абоненты оператора посетили в начале 2020 года более 120 стран. Самыми популярными направлениями стали Белоруссия, Турция, Украина, Армения и Италия. Самые экзотические страны для зимних путешествий, куда отправились воронежцы в начале года, – Кения, Марокко, Нигерия, Мексика и Австралия.

Голосовой трафик воронежских абонентов Tele2 за границей во время новогодних каникул показал рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за рубежом увеличился более чем в 6 раз год к году. Большинство абонентов для выхода в интернет пользовались обновленной услугой «Безлимитный интернет за границей», география которой в минувшем году была расширена до 142 стран действия. Опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах.

С 2019 года Tele2 предлагает абонентам тарифа «Мой онлайн+» бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» в первый день выхода в интернет: оператор помогает своим клиентам быстро адаптироваться за рубежом. А абонентам тарифа «Премиум» безлимитный мобильный интернет предоставляется бесплатно на весь период путешествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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