2020-01-22T11:40:03+03:00
Общество

Миллиардные вложения улучшили качество дорог в регионе

Более 300 км дорог отремонтировано в 2019 году
Татьяна МИСТЮКОВА
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В понедельник на планерке в региональном правительстве руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин отчитался о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019 год.

«НУЖНО ЗАКОНЧИТЬ, КАК ОБЕЩАЛИ»

На приведение магистралей в нормативное состояние регион потратил более пяти миллиардов рублей. Это позволило отремонтировать свыше 300 км дорог. Помимо этого, в прошлом году комплексно обустроили 41 наземный пешеходный переход вблизи социально значимых объектов: по словам Максима Оськина, объекты оснастили искусственными неровностями, соответствующими дорожными знаками, горизонтальной разметкой с применением долговечных материалов (термопластика) и искусственным освещением. Также в населенных пунктах вдоль автомобильных дорог построили 26 линий электроосвещения протяженностью 36,6 км и 25 км тротуарных дорожек (в 25 населенных пунктах 19 районов области). Кроме того, в 2019-м модернизировали 98 стационарных комплексов фотовидеофиксации дорожных правонарушений и реконструировали четыре искусственных сооружения, в том числе мост через реку Осередь в Бутурлиновском районе. Ранее переправа представляла опасность для людей и транспорта.

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В текущем году региональные власти запланировали ремонтные работы еще на трех аварийных объектах: на Новоусманском мостовом переходе, мосту через реку Гаврило в Павловском районе (разрушился из-за техники, задействованной в строительстве обхода Павловска и села Лосево) и мосту через реку Савала в селе Братки Терновского района.

Губернатор напомнил, что работы по восстановлению многострадального моста через Савалу должны завершиться этой осенью:

- Нужно закончить, как обещали. И по просьбе жителей совместно с департаментом экологии проработайте вопрос о расчистке русла в границах поселения, - дал поручение Александр Гусев.

Также он поручил Максиму Оськину взять под контроль сроки окончания ремонта дорог:

- Хочу обратить внимание на будущее: при заключении контракта, не переходящего на следующий год, сроки окончания работ из-за погодных условий должны быть максимум в ноябре, а не в декабре, - подчеркнул губернатор.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ?

Отдельно о дорожных работах в Воронеже в 2019-м отчитался мэр областного центра Вадим Кстенин. Он рассказал, что общий объем финансирования составил 3,63 млрд рублей.

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе удалось отремонтировать 32 км магистралей и ликвидировать 11 участков мест концентрации ДТП. По муниципальной программе «Развитие транспортной системы» осуществлялось проектирование транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева, путепроводов по ул. 9 Января и ул. Ленина, а также строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне 1 Мая. В завершающей стадии находится разработка проектно-сметной документации на строительство дороги-дублера Московского проспекта.

Градоначальник отметил, что на 72 участках улично-дорожной сети выполнены устройство и ремонт тротуаров, а на 83 участках в разных районах восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонного покрытия. Для содержания дорог и тротуаров город в прошлом году приобрел 22 единицы коммунальной техники, 116 единиц навесного оборудования, уборочной техники и средств малой механизации на общую сумму 309 млн рублей.

- В текущем году на финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрен 1 миллиард 140 миллионов рублей. Из них 500 миллионов планируется направить на ремонт 19 автодорог протяженностью 32 километра и провести мероприятия по ликвидации участков концентрации ДТП. 640 миллионов будет направлено на продолжение реконструкции путепроводов по улицам 9 Января и Ленина и капитальный ремонт моста через водосброс Воронежского водохранилища, - рассказал Вадим Кстенин.

Еще 1 млрд 506 млн рублей поступит по муниципальной программе «Развитие транспортной системы». На 31 улице Воронежа будет продолжен ремонт тротуаров и обустройство их пандусами.

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