2020-01-21T20:40:56+03:00
Общество

Материалы дела об убийстве сотрудницы АЗС под Воронежем передали в суд

Жителя Новоусманского района будут судить по трем статьям УК
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта СУСК по Воронежской областифото с сайта СУСК по Воронежской области
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Следователи СУСК по Воронежской области завершили расследование уголовного дела об убийстве 36-летней сотрудницы автозаправочной станции на территории Новоусманского района, совершенном в ночь на 23 августа 2019 года. В совершении преступления обвиняют 32-летнего жителя села Рождественская Хава того же района, бывшего коллеги убитой.

По версии следствия, в ту роковую ночь мужчина из-за финансовых проблем (у него был кредит в банке) решился ограбить кассу бывшего места работы. Вечером, вооружившись ножом, он отправился на АЗС. Девушка, с которой был знаком налетчик, впустила его в подсобку. После этого мужчина напал на нее и нанес несколько ударов ножом, от которых жертва скончалась на месте. После этого обвиняемый взял в кассе 181 тысячу рублей, а также бытовую технику на 1,4 миллиона рублей. Погрузил все на машину погибшей и уехал.

Оперативники смогли вычислить и задержать подозреваемого в считанные дни. Мужчина признал свою вину, по решению суда его до суда заключили под стражу.

В настоящее время следствие передало материалы на рассмотрение в суд. Судить жителя Новоусманского района будут сразу по трем статьям УК: «убийство», «разбой» и «угон», сообщили в пресс-службе СУСК по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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