2020-01-21T18:44:17+03:00
Общество

Деревянные скульптуры резчика Александра Ивченко украсят районы Воронежа

Мэр предложил мастеру сотрудничество в оформлении города
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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Имя воронежского резчика по дереву Александра Ивченко хорошо известно не только местным жителям. О таланте нашего земляка теперь знают в других городах России и даже за ее пределами. С помощью простой бензопилы мастер вырезает из дерева удивительные скульптуры. Его творения сегодня украшают территории детской площадки на улице Пахоменко, 1, у роддома на улице Минской и у Дворца культуры Железнодорожников. Тысячи горожан смогли полюбоваться его работами, выставленными на площадке ландшафтного фестиваля "Город-Сад".

Мэр Воронежа Вадим Кстенин пригласил Александра в администрацию, чтобы обсудить, где еще можно разместить арт-объекты его творения. К разговору позвали и глав районных управ.

фото с сайта мэрии Воронежа

фото с сайта мэрии Воронежа

– Предлагаю вам детально познакомиться с творчеством нашего земляка. Затем проанализируйте общественные пространства, сформулируйте ряд предложений: где можно качественно, грамотно, с умом вписать такие работы, – дал указание Вадим Кстенин.

Александр Ивченко рассказал собравшимся, что многие его творения служат уже более 7 лет, что зависит от породы дерева, из которого они выполнены. Однако современные средства и методы обработки позволяют сделать фигуры более долговечными.

фото с сайта мэрии Воронежа

фото с сайта мэрии Воронежа

– Люди не представляют, что можно сделать с помощью бензопилы. Считается, что это грубый инструмент, а ведь она позволяет очень тонко детализировать, создавая приближенные к классической скульптуре вещи, – отметил Александр, демонстрируя фото своих скульптур, выполненных из карельской ели, сосны и иных пород дерева.

Александр поделился с чиновниками творческими планами. Например, у него есть задумка создать образы героев Андрея Платонова или сделать "Воронеж в миниатюре": собрать в одном месте деревянные миниатюры городских памятников и достопримечательностей.

Мэр положительно оценил идеи Александра Ивченко и поручил главам управ подумать над оформлением общественных территорий своих районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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