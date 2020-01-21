ВТБ профинансировал ГК «Агротех-Гарант»

Заемные средства предоставлены на один год в рамках государственной программы поддержки бизнеса, утвержденной постановлением правительства №1528 совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. Финансирование направлено на проведение весенне- и осенне-полевых работ.

Управляющий банком ВТБ в Воронежской области - вице-президент Владимир Пенин прокомментировал сделку: «Сельскохозяйственная отрасль в Воронежской области обладает мощным потенциалом развития. ГК «Агротех-Гарант» - одно из ведущих предприятий на данном рынке, его деятельность отличается стабильностью и давним высокопрофессиональным опытом. Мы рады многолетнему сотрудничеству с компанией. Для банка ВТБ стратегически важно быть для своих клиентов финансовым партнером первого выбора, стать ведущим банком-экспертом, который помогает предпринимателям успешно развивать свой бизнес».

Директор ООО «Агротех-Гарант» Александр Евсеев отметил: «Сейчас бизнес стремится работать в первую очередь с надежными банками. Хочется отметить высокую клиентоориентированность банка ВТБ, проявляющуюся в оперативном решении всех возникающих вопросов».

Партнерские отношения группы ВТБ и ГК «Агротех-Гарант» развиваются с 2012 года. Помимо кредитования предприятие пользуется услугами расчетно-кассового обслуживания и документарного бизнеса. Банк ВТБ (ПАО).