2020-01-21T15:31:58+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции расширил линейку биржевых фондов

ВТБ Капитал Инвестиции запустил на Московской бирже новый биржевой паевой инвестиционный фонд VTBM ETF ВТБ Ликвидность – первый в России биржевой фонд денежного рынка
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Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Таким образом, ВТБ сегодня предлагает самую широкую линейку биржевых фондов на российском рынке.

Основными преимуществами VTBM ETF ВТБ Ликвидность являются потенциальная доходность, сопоставимая со срочным вкладом крупнейших банков; внутридневная ликвидность (возможность купить\продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркетмейкером), а также минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков). Операции с паями можно осуществить в один клик через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Брокерская комиссия по сделкам составит 0%, совокупный размер комиссий и вознаграждений фонда (Total Expense Ratio) – 0,5% годовых. При владении фондом от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.

«Линейка биржевых фондов ВТБ на сегодняшний день является самой широкой на рынке, и мы намерены развивать ее дальше, предоставляя все больше возможностей для удобства наших клиентов. Мы видим большие перспективы у данного направления, потому что операции с такими продуктами доступны онлайн в цифровых каналах, что сейчас очень востребовано на рынке. Создание лучшего на рынке эксперта и партнера для решения финансовых задач любого масштаба и сложности является нашей стратегической задачей», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

В линейке БПИФ ВТБ представлены VTBB ETF ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета (запущен в феврале 2019 г., доходность с даты запуска - 12,9%, за полгода - 7.26%), VTBA ETF ВТБ – Акции американских компаний (в июне 2019 г., полугодовая доходность - 8,92%), VTBH ETF ВТБ Американский корпоративный долг (в июле 2019 г.), VTBE ETF ВТБ Акции развивающихся рынков (в июле 2019 г.), VTBU ETF ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (в декабре 2019 г.). Совокупные расходы включая комиссию по каждому из БПИФ составляют не более 1% годовых. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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