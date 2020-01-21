Квартиру в Воронеже теперь можно зарегистрировать за сутки

В нем приняли участие руководители офисов ипотечного кредитования банка, ведущие застройщики Воронежской области.

В ходе встречи участники обсудили условия проведения сделок с электронной регистрацией, порядке подготовки документов при отправке в электронном виде. Главным вопросом стала тема, как максимально сократить сроки по электронной регистрации права собственности для жителей Воронежской области.

Напомним, что с 15 января 2020 года Управлением Росреестра по Воронежской области при участии ПАО Сбербанк реализуется совместный пилотный проект. Его цель - снижение сроков регистрации прав собственности от 3-х дней до 24 часов при сохранении качества оказания государственной услуги.

В рамках проекта будут рассматриваться следующие виды договоров:

– государственная регистрация договора долевого участия в строительстве, заключенного с привлечением денежных средств дольщиков, размещаемых на счетах эскроу, предметом которого является один объект;

– государственная регистрация перехода права собственности по договору купли-продажи, заключенного с использованием кредитных средств, при этом продавцом по указанному договору является юридическое лицо.

- Наша задача – максимально сократить время, затрачиваемое собственником на оформление недвижимости. Тем самым мы сможем повысить доступность, эффективность и прозрачность государственных услуг и обеспечить надежный уровень защищенности прав граждан при их оказании, – отметила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

Кстати, уже в 2019 году клиенты активно пользовались сервисом «Электронная регистрация» не только по ипотечным сделкам, но и при наличном расчете. Для этого они обращались в Центры ипотечного кредитования или самостоятельно записывались на проведение сделки на сайте DomClick.ru

- Это значительно экономит время клиентов, а вместе с сервисом «Безопасные расчеты» еще и гарантирует безопасность проведения сделки, - рассказала начальник Отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Головного отделения по Воронежской области ПАО Сбербанк Юлия Подрезова.

В течение последних двух лет на территории Воронежской области продолжал успешно развиваться проект «Электронная регистрация перехода права собственности» при покупке/продаже объектов недвижимости. В 2019 году был расширен перечень сделок, которые можно совершить с помощью сервиса. Дополнительно стала возможна регистрация договоров купли-продажи от юридических лиц, оформление долевой собственности. Как результат, в 2019 году более 60 % сделок прошли с электронной регистрацией.

Остается добавить, что в прошлом году с помощью кредитов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк в шести областях региона более 30 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия. На эти цели было выдано свыше 50 млрд рублей.