2020-01-20T15:14:25+03:00
Общество

На воронежском мемориальном комплексе «Песчаный лог» дети на тюбингах поломали молодые деревца, посаженные волонтерами

Склоны, на которых фашисты расстреляли 452 человека, используются в качестве горок
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото из сообщества "Проект "Деревео ПАМЯТИ", Вконтактефото из сообщества "Проект "Деревео ПАМЯТИ", Вконтакте
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Общественники призвали воронежцев объяснить детям недопустимость катания на снегоходах и тюбингах по склонам мемориального комплекса «Песчаный лог».

- 12 января один из волонтеров ВРОО «Центр экологической политики» стал свидетелем «зимних развлечений» на территории мемориального комплекса «Песчаный Лог», на котором в годы Великой Отечественной войны фашисты расстреляли 452 человека. Там же находится и место их захоронения, - рассказали общественники на странице своего сообщества в соцсети «Вконтакте». - Подобные виды «развлечений», приводят к осквернению памяти погибших, а также к разрушению мемориального комплекса и уничтожению деревьев, высаженных в память о погибших.

фото из сообщества "Проект "Деревео ПАМЯТИ", Вконтакте

фото из сообщества "Проект "Деревео ПАМЯТИ", Вконтакте

Напомним, проект «Дерево памяти» был реализован весной 2019 года: общественники и волонтеры высадили на склонах мемориального комплекса 1,5 тысячи деревьев и кустарников, чтобы пресечь традицию местных жителей кататься здесь на квадроциклах. Экологи предполагали, что зеленые насаждения не только напомнят о погибших здесь воронежцах, но и станут естественным препятствием на пути транспорта. Но вот пришла зима и на мемориал обрушилась новая напасть – теперь в виде детей, катающихся на тюбингах.

Общественники опубликовали в сети фотографии причиненного детьми ущерба. На них видно, что склон испещрен трассами, а многие деревца сломаны. Авторы проекта просят горожан оказать помощь и провести с молодежью беседы, в которых рассказать о трагической истории этого места. Все необходимые сведения можно получить, обратившись в ВРОО «Центр экологической политики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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