2020-01-17T12:01:46+03:00
Экономика

ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы

ВТБ представляет новый тип АТМ – видеобанкоматы с возможностью онлайн-консультации сотрудниками контакт-центра
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Технология сократит время обслуживания клиентов и поможет охватить более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах.

Новый банкомат ВТБ относится к категории VTM (video teller machine). Он оснащен дополнительным экраном и комплектом оборудования для видеоконсультации с сотрудником банка в режиме онлайн. Возможность получить практически полный спектр услуг в режиме «одного окна» значительно экономит как время клиентов, так и ресурсы самого банка.

На сегодняшний день новинка работает в двух отделениях ВТБ в Москве – «Афимолл» и «Цветной бульвар». Помимо возможности провести видеоконсультацию в устройстве сохранены и базовые функции банкоматов ВТБ: прием и выдача наличных, переводы средств, изменение пин-кода, запрос баланса или мини-выписки. После завершения тестового периода перечень услуг будет значительно расширен.

«Сейчас мы запускаем новое устройство в пилотном режиме и в течение всего 2020 г. планируем поэтапно расширять его возможности новыми сервисами. Технология будет особенно востребована в отдаленных точках продаж, так как позволит клиентам получать привычные банковские услуги полностью в дистанционном режиме. Это важнейшая задача, к которой мы последовательно движемся в рамках стратегии до 2022 г.», – подчеркнул Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Новое оборудование по своему потенциалу значительно превосходит функционал стандартного банкомата. Дополнительные сервисы сделают его уникальным в России с охватом более 90% стандартных услуг в отделениях. Цифровизация является стратегической задачей ВТБ – в течение трех лет мы намерены предоставить омниканальный сервис для физических лиц в том, числе в устройствах самообслуживания», – отметил Валерий Чулков, член правления ВТБ. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
С начала 2019 года количество клиентов, которые самостоятельно сделали выбор в части индивидуального зарплатного банка и перешли из других финансовых организаций в ВТБ, увеличилось на 77% - до 700 тысяч человек
Новости 24
Из-за реконструкции онкодиспансера в Воронеже на неделю закроют улицу
В Крещенскую ночь перекроют несколько улиц Воронежа
Горячие парни из Воронежской области увезли украденного барана на «Жигулях»
В Воронежской области водителя автобуса осудили за страшное ДТП с пятью погибшими
Владимир Нетёсов принял участие в обсуждении ключевых направлений работы «Единой России» по реализации Послания Президента
Воронежские водолазы показали, что может находиться на дне необорудованных купелей
Житель Воронежской области положил взятку в Уголовный кодекс
В Воронеже в этом году будет только пять мест для купания на Крещение
В Воронеже покончила с собой женщина, которая задушила дочь подушкой
В Воронеже разбили автомобиль за 4 миллиона рублей
В Воронежской области в двух пожарах погибли двое мужчин
В Воронеже 14 водителей наказали за нечитаемые номера
Воронежец избил одного собутыльника и расстрелял второго
Прокуратура проверит, как органы опеки работали с семьей, где мать бросила 11-месячную дочь на лестницу поезда
Жительница Воронежской области ударила сына ножом в живот, а потом вызвала скорую
В Воронеже туманные и холодные выходные сменятся оттепелью и снегопадом
Валерий Карпин и Евгений Савин раскрыли, откуда пошли все проблемы воронежского «Факела»
Задержали вымогателей, требовавших с воронежца 10 миллионов