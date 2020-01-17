2020-01-17T10:40:04+03:00
Экономика

Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ

ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов с господдержкой – в ноябре 2019 г. доля банка на рынке выросла до 61%
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Общая доля льготных продаж ВТБ с февраля 2018 года по ноябрь 2019 года достигла 33%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов.

Всего с февраля 2018 года и по ноябрь 2019 года в рамках «Ипотеки с господдержкой» ВТБ провел более 13 тыс. ипотечных сделок более чем на 35,8 млрд рублей. При этом в ноябре ВТБ выдал 2,7 тыс. кредитов на 6,9 млрд рублей (данные указаны по отчету министерства, формируемому на основании запросов на субсидирование).

«Усилия государства направлены на повышение благосостояния российских семей, и доступная ипотека – один из ключевых факторов этой поддержки. ВТБ принимает активное участие во всех госпрограммах, включая «детскую» ипотеку. Они дают сотням тысяч российских семей реальную возможность улучшить свои жилищные условия. Сегодня ВТБ предлагает одну из лучших ставок по господдержке и простую схему перехода на госсубсидирование – только по одному документу», — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

Программа ипотеки с госсубсидированием была запущена в ВТБ в 2018 году. С апреля 2019 года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. По таким же ценовым параметрам в рамках предложения клиентам доступно и рефинансирование.

«Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
С начала 2019 года количество клиентов, которые самостоятельно сделали выбор в части индивидуального зарплатного банка и перешли из других финансовых организаций в ВТБ, увеличилось на 77% - до 700 тысяч человек
Новости 24
Валерий Карпин и Евгений Савин раскрыли, откуда пошли все проблемы воронежского «Факела»
Задержали вымогателей, требовавших с воронежца 10 миллионов
В понедельник жители Воронежской области останутся без телевидения
В Воронежской области бывшему директору УК грозит крупный штраф за вывоз мусора без лицензии
В Воронежской области водитель погиб после наезда на бетонную трубу
Под Новый год в Воронеже подорожали яйца, гречка и мягкая мебель
Ранним утром на улице Воронежа вспыхнул автобус
Популярность Воронежа у интуристов выросла почти в два раза
В Воронеже полностью сняли пролет № 5 моста на улице 9 января
Воронежский «Буран» проиграл в овертайме самарскому ЦСК ВВС
В Роспотребнадзоре назвали опасные для здоровья родники Воронежа и области
В Воронеже нашли пропавшего 35-летнего мужчину
Из-за аномально теплой зимы на жителей Воронежской области стали чаще нападать клещи
В Воронеже санитарные врачи забраковали четыре места для крещенских купаний
Воронежец «заминировал» торговый центр «МаксиМир», позвонив со своего мобильника
В Воронежской области сторож угнал "Ниву" у работодателя
В Воронежской области 543 жителя пострадали из-за гололеда
Вклад бизнеса в бюджет Воронежской области составил 7,4 миллиарда
«Любэ» отметит с воронежцами 30-летие
В Воронеже стартовал прием заявок на премию «Добронежец-2020»
Воронежца, финансировавшего террористов, посадили на 9 лет в колонию
Воронежцы оказались большими любителями подержанных iPhone