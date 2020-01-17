2020-01-17T10:38:38+03:00
Экономика

ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России

Банк ВТБ стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому финансированию в России» по итогам 2019 года по версии авторитетного международного журнала Global Finance
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Редакционный совет издания принял такое решение на основании оценки ряда показателей, включая объем транзакций, инновационные продукты, услуги и технологии, качество предоставляемых услуг. Кроме того, при определении победителей учитывалось мнение международных аналитиков и экспертов в сфере торгового финансирования.

За прошедший год ВТБ реализовал сделки торгового и экспортного финансирования в партнерстве с 75 международными финансовыми институтами из более чем 50 стран. Транзакции были осуществлены как в традиционных отраслях – химическая промышленность, транспорт, металлургия, атомная энергетика, так и в новых альтернативных направлениях, включая солнечную энергетику и ветрогенерацию. Синергетический эффект от регионального присутствия группы ВТБ позволяет обеспечивать индивидуальный клиентский подход и предлагать наиболее выгодные бизнес-решения для клиентов банка - экспортеров и импортеров. Предложенные варианты поддержки экспорта позволили расширить географию поставок российских товаров, таких как сельскохозяйственная продукция, металл, оборудование, энергоносители в страны Ближнего Востока, Восточной Азии, СНГ.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента–председателя правления банка ВТБ, отметил: «Признание ВТБ лучшим банком в России по торговому и экспортному финансированию ведущим мировым изданием в очередной раз подтверждает то, что банк выбрал правильный вектор развития данного бизнес-направления. В его основе - внедрение новых продуктов, передовых идей и эффективное взаимодействие с ключевыми партнерами. Индивидуальный подход к клиенту и профессионализм нашей команды позволяют банку на протяжении длительного времени удерживать лидирующие позиции на рынке».

Ранее Global Finance называл ВТБ лучшим банком по торговому финансированию в России в 2016 - 2018 годах. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
С начала 2019 года количество клиентов, которые самостоятельно сделали выбор в части индивидуального зарплатного банка и перешли из других финансовых организаций в ВТБ, увеличилось на 77% - до 700 тысяч человек
Новости 24
Валерий Карпин и Евгений Савин раскрыли, откуда пошли все проблемы воронежского «Факела»
Задержали вымогателей, требовавших с воронежца 10 миллионов
В понедельник жители Воронежской области останутся без телевидения
В Воронежской области бывшему директору УК грозит крупный штраф за вывоз мусора без лицензии
В Воронежской области водитель погиб после наезда на бетонную трубу
Под Новый год в Воронеже подорожали яйца, гречка и мягкая мебель
Ранним утром на улице Воронежа вспыхнул автобус
Популярность Воронежа у интуристов выросла почти в два раза
В Воронеже полностью сняли пролет № 5 моста на улице 9 января
Воронежский «Буран» проиграл в овертайме самарскому ЦСК ВВС
В Роспотребнадзоре назвали опасные для здоровья родники Воронежа и области
В Воронеже нашли пропавшего 35-летнего мужчину
Из-за аномально теплой зимы на жителей Воронежской области стали чаще нападать клещи
В Воронеже санитарные врачи забраковали четыре места для крещенских купаний
Воронежец «заминировал» торговый центр «МаксиМир», позвонив со своего мобильника
В Воронежской области сторож угнал "Ниву" у работодателя
В Воронежской области 543 жителя пострадали из-за гололеда
Вклад бизнеса в бюджет Воронежской области составил 7,4 миллиарда
«Любэ» отметит с воронежцами 30-летие
В Воронеже стартовал прием заявок на премию «Добронежец-2020»
Воронежца, финансировавшего террористов, посадили на 9 лет в колонию
Воронежцы оказались большими любителями подержанных iPhone