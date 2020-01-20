При поддержке Сбербанка в Воронеже запущена развивающая программа для работников образования

В Институте развития образования имени Н.Ф. Бунакова в Воронеже стартовало обучение управленческих команд из 13 школ, детских садов и «Кванториума» Воронежской области по программе повышения квалификации «Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды». Перед участниками выступил заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка – управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец.

- Сбербанк был и остается организацией, которая осознает свою социальную ответственность, поэтому наш фонд «Вклад в будущее» поддерживает и развивает эту программу с самого своего основания. Мы хотим, чтобы будущие поколения лучше адаптировались к нашим реалиям, условиям, были готовы принять вызовы, которые им готовит будущее, — сказал Денис Дмитриевич.

Руководитель направления «Внедрение» Программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала Денис Геттоев подчеркнул, что в регионе заметны положительные результаты от внедрения таких программ, как, например, «Учитель для России», поэтому и на проект по развитию личностного потенциала возлагаются большие надежды.

- Мы видим, что положительные результаты реализации программы в Воронеже уже заметны. Процесс обучения, который сегодня начинается в стенах этого института, будет отличаться от всех стандартных программ повышения квалификации. Мы надеемся, чтобы за 6 дней работы наши спикеры смогут донести вам те ценности, о которых мы говорим. Это обучение — лишь начало большого пути длиной в несколько лет. Перед нами стоят довольно амбициозные цели, — отметил Денис Геттоев.

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Также участников приветствовали начальник отдела предоставления общего образования Департамента, науки и молодежной политики Воронежской области Оксана Кузнецова и первый проректор Воронежского ИРО имени Н.Ф. Бунакова Александр Митрофанов.

Программа по развитию личностного потенциала началась в Воронежской области с управленческого модуля. В обучении участвуют 56 директоров, завучей, психологов из семи средних школ, одной гимназии и двух лицеев, заведующие и их заместители из двух детских садов, методисты института развития образования, преподаватели «Кванториума». 6 дней они будут изучать проблематику личностного потенциала, инструменты его развития, методологию средового подхода в образовании, разработают концепции проектов создания личностно-развивающей образовательной среды в своих школах и садах.

В течение следующих двух месяцев при поддержке экспертов Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и преподавателей Лаборатории развития личностного потенциала института системных проектов МГПУ концепции превратятся в полноценные проекты, которые будут реализовываться в течение трех лет. Защита проектов намечена на третью декаду марта 2020 года. Всего к 2023 году в Воронежской области в программу по развитию личностного потенциала будут вовлечены 1214 педагогов и управленцев из 90 образовательных организаций.

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К сведению

Напомним, что Воронежская область была включена в программу по итогам конкурсного отбора в 2019 году из числа 32 регионов-заявителей (всего было отобрано 12 регионов). География участников программы в регионе представлена командами из Воронежа, Бутурлиновки, сел Митрофановка, Слобода, Хреновое, Верхний Мамон, поселков Хохольский, Подгоренский, Давыдовка, Пригородный Воронежской области.

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» создан в 2015 году для поддержки развития российского образования с учетом вызовов XXI века и развития инклюзивной среды, дающей всем детям равные возможности реализации.

Партнеры программы — Международная лаборатория позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ, которую возглавляет доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев, а также Московский городской педагогический университет (МГПУ).