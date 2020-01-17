Владимир Нетёсов принял участие в обсуждении ключевых направлений работы «Единой России» по реализации Послания Президента

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Комментируя итоги заседания, Владимир Нетёсов подчеркнул, что воронежское реготделение и сторонники Партии позитивно восприняли Послание главы государства и готовы поддержать все ключевые направления, обозначенные президентом.

У региона есть достаточно большой потенциал и все условия для успешной реализации инициатив, обозначенных Владимиром Владимировичем Путиным. А по основным направлениям у нас уже ведется активная и плодотворная работа, – отметил Владимир Нетёсов. – По демографическим вопросам, упор на которые сделал Владимир Путин, в нашей области уже действуют меры финансовой поддержки семей при рождении детей. Так, депутаты Воронежской областной Думы мы увеличили размер ряда существующих выплат и ввели новые меры соцподдержки. Например, проиндексировали региональный материнский капитал до 150 тысяч рублей и увеличили число семей, которые получат данную выплату. Также парламентарии поддержали законодательную инициативу губернатора о предоставлении региональной единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка у женщин, не достигших возраста 28 лет.

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Пристальное внимание в регионе уделяется мерам поддержки учителей. В прошлом году средняя зарплата педагога в области составляла порядка 30 тысяч рублей. Уже в этом году, благодаря инициативе предложенной президентом, классные руководители в школах смогут получать на пять тысяч рублей больше.

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Депутаты Воронежской областной Думы также одобрили новую меру поддержки для учителей, приехавших для работы в сельскую местность. Дополнительные финансирование на это направление запланировано на этот год в объеме около 6 млн рублей. В целом, на мероприятия в рамках развития системы образования в этом году будет направлено 27,8 млрд рублей, что более чем на 1,2 млрд рублей больше уровня 2019 года. На здравоохранение финансирование в этом году запланировано в объеме более 28,1 млрд рублей, что почти на 7,5 млрд больше, чем в текущем году. Зарезервированы средства на модернизацию первичного звена здравоохранения в соответствии с приоритетами, определенными Президентом РФ. Стоит отметить, что реализация региональных проектов позволила обеспечить существенное снижение показателей общей смертности в регионе по итогам 10 месяцев 2019 года.

Владимир Нетёсов отметил, что региональное отделение намерено вести плодотворную работу по реализации задач, поставленных главой государства и примет активное участие в обсуждении и разработке программ, намеченных Партией по итогам Послания.