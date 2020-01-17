Выходные в Воронеже: День снеговика, экофестиваль, 20-летие "Мельницы"

ВЫСТАВКА СО СТИХАМИ

17 января в «Галерее Чижова» откроется выставка "Серебряная лира" - это портреты поэтов серебряного века в творческой интерпретации художника Катрин Солар.

- Многие знают имена известнейших поэтов серебряного века, но далеко не многие узнают их портреты. Художник считает, что через лица поэтов, через их проникающий сквозь года взгляд, так же, как и через их стихотворения, можно соприкоснуться с душами творцов того времени, - отмечают организаторы.

На выставке будут представлены графические портреты Волошина, Есенина, Блока и других. На вернисаже пройдут поэтические чтения. Специально приглашенные воронежские поэты будут читать стихи поэтов серебряного века.

Выставку можно посетить до 12 февраля, вход свободный.

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ДЕНЬ СНЕГОВИКА

19 января в зоопитомнике «Червленый Яр» пройдет День Снеговика. Праздник посвящен Международному дню снеговика (который отмечают 18 января) и Международному дню снега (19 января).

В программе игра в снежки и соревнования по лепке снеговиков, а также познавательная программа "Капустовик против Снеговика". - К благородному оленю проник Капустовик. А капусте в вольере диких копытных животных не место! Чтобы одержать победу в схватке с Капустовиком, Снеговику понадобится помощь посетителей "Червленого Яра", - рассказали о программе организаторы. Праздник состоится при любой погоде. Начало в 13.00. Сбор в начале экологической тропы.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

Воронежский океанариум вместе с музеем-заповедником «Костенки» запустил совместный выставочный проект «Путешествие в ледниковый период». По 17 февраля посетители увидят, как выглядели люди каменного века, познакомятся с фотографиями

археологических находок, сделанных в Костенках в разные периоды, а также узнают много нового о представителях фауны того далекого времени – мамонтах: как выглядели эти животные, чем питались и какое количество воды могли выпить. На работах - сцены первобытной охоты, занятий и повседневного быта людей. Несмотря на суровые климатические условия, человек ледникового периода не только добывал пропитание, возводил жилища, шил одежду, но и создавал первые предметы древнего искусства, изображения которых также можно увидеть на выставке.

18 января в 11.00 и 14.00 пройдут мастер-классы по живописи каменного века (6+). Участников программы ждет презентация об открытии пещерной живописи из французского грота Шове, о верхнепалеолитических Венерах, найденных в Костенках. После ознакомительной части каждый участник сможет почувствовать себя первобытным художником и создать образ животного по аналогии с древними технологиями, поработать с репликами орудий труда древнего человека, а также закончить изготовление женской статуэтки.

Кроме того, в рамках проекта каждую субботу в 10.30 будет проходить мини-экскурс с показательным кормлением пингвинов.

Посещение мероприятий в рамках проекта «Путешествие в ледниковый период» не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум по прайсу). Подробности на сайте www.oceanarium-vrn.ru.

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ЭКО-ФЕСТИВАЛЬ С ГАРАЖКОЙ

18 января в Воронеже пройдет экофестиваль. В его программе выставка рисунков и эко-игры, экомаркет, зона экологического просвещения с мастер-классами, гаражка (где можно продать за небольшие деньги обувь и одежду в хорошем состоянии), дармарка (куда можно сдать ненужные многим, но пригодящиеся неимущим вещи), а также зона раздельного сбора вторсырья. Кроме стекла и пластика можно принести накопившийся электрохлам для дальнейшей утилизации. Активисты примут старые телевизоры, устаревшие компьютерные и системные блоки, мониторы, проводные или мобильные телефоны, плееры и музыкальные центры, фены, плойки, щипцы, пылесосы, электрочайники, блендеры и другую мелкую бытовую технику, зарядки, провода и батарейки.

В зону обмена вещами примут книги, детские игрушки и вещи, материалы для творчества, посуду, канцелярские товары, подарки, которые вам когда-то подарили, но они пылятся на полке, украшения, елочные игрушки и новогоднюю атрибутику.

Также на экофестивале пройдет благотворительный проект «Крупинка Добра», во время которого соберут крупы для кризисных семей.

- Пачка пшена или гречневой крупы для многих из нас не самая большая трата, а для ребенка вкусная и полезная каша – это прекрасный ужин и глубокий сытый сон. Это очень большая помощь для семей. Можно кроме крупы принести сахар, макаронные изделия, сухое печенье или любые консервы, - отмечают организаторы.

Экофестиваль пройдет на площадке 1900 (ул. Кольцовская 24д) с 12.00 до 18.00.

20-ЛЕТИЕ "МЕЛЬНИЦЫ"

18 января группа «Мельница» привезет в Воронеж программу «2.0». Концерт, как вы уже догадались, юбилейный.

Прошло уже 20 лет с тех пор, как несколько музыкантов и одна певица вышли на сцену маленького московского клуба и представились как группа «Мельница». Маленькие клубы сменились концертными залами и стадионами, акустическое звучание перетекло в сторону рока, а от первоначального состава осталась только Хелависа. За плечами группы семь номерных альбомов, четыре видео-клипа и ряд престижных наград и выступлений на крупных фестивалях.

«Мельница» сейчас - это отлаженный с ювелирной точностью механизм, работающий на создание…магии. Хелависа и ее коллеги создали ретроспективную программу, которая проведет поклонников по дороге сна через перевалы, покрытые дикими травами, позовет зовом крови и накроет неизлечимой ангелофренией в далекой галактике Альхимейра.

Концерт пройдет в Event Hall 18 января в 19.00.

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БЕСПЛАТНОЕ ОКНО В ХАЗАРИЮ

В Воронеже стартует проект "Окно в Хазарию". С 19 января по 15 марта в книжном клубе "Петровский" запланирован цикл научно-популярных лекций о Хазарском каганате, истории и археологии Восточной Европы в раннем Средневековье.

19 января в 14.00 воронежцев ждут на встречу с кандидатом исторических наук Сергеем Владимировым. Он прочитает лекцию "Военное дело Хазарского каганата". Вход свободный.

СВЯТОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

19 января воронежцев приглашают на 11-й Рождественский фольклорный фестиваль «У нас празднички, да все Святочки!». В программе музыкально-этнографическое представление «Дай бог тому, кто в этом дому!», разучивание народных игр и танцев, ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, выставка аутентичных инструментов «Музея забытой музыки».

В концерте примут участие ансамбли «Паветье», «Воля», «Время», «Терем», «Радовесь», «Хохольские родники», «Лазоревый цвет», «Вера», а также фольклорные коллективы детских школ искусств Воронежа и области. Ведущей программы станет доцент кафедры этномузыкологии Воронежского института искусств, руководитель фольклорного ансамбля «Паветье» Александра Самотягина.

Фестиваль пройдет в Городском дворце культуры (ул.9 Января, 108). Начало в 13.00, вход свободный.