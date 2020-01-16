2020-01-16T12:47:13+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг поставит «Белоруснефть-Сибирь» буровую установку

ВТБ Лизинг профинансировал приобретение компанией ООО «Белоруснефть-Сибирь» буровой установки производства ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сумма сделки составила 587,7 млн рублей. Оборудование планируется использовать для освоения нефтяных месторождений в районах Крайнего Севера.

Общий бюджет проекта составляет 839,6 млн рублей. ВТБ Лизинг профинансировал 587,7 млн из них, 217 млн в виде займа на оплату части аванса по договору лизинга предоставил Фонд развития промышленности, 34,9 млн составили собственные средства «Белоруснефть-Сибирь».

Буровая установка УРАЛМАШ БУ 6000/400 ЭК-БМЧ отвечает всем требованиям современных технологий на рынке бурения, имеет грузоподъёмность до 400 тонн и способна бурить скважины глубиной до 6 тысяч метров. Произвести монтаж и пусконаладку оборудования планируется в первом квартале 2020 года, ввести в эксплуатацию – во втором. Установка будет использована при реализации проектов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

«ВТБ Лизинг активно работает с Фондом развития промышленности России и содействует реализации проектов, которые направлены на создание дополнительных рабочих мест в удаленных регионах нашей страны. При этом мы предоставляем максимально удобные условия клиентам в рамках финансирования при структурировании сделок, что является нашим приоритетом по стратегии Группы ВТБ», – отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
ВТБ меняет условия автокредитования и предлагает своим клиентам приобрести транспортное средство без первоначального взноса. Для оформления кредита заемщикам достаточно будет предъявить только два документа
Экономист Делягин: «Силуанов останется, Мантуров, скорее всего, тоже, а вот Орешкин — идеальная фигура для косметических изменений»
Эксперт прокомментировал возможные изменения в экономическом блоке правительства после того, как премьер Медведев объявил об отставке кабинета министров
Новости 24
В Воронеже полностью сняли пролет № 5 моста на улице 9 января
Воронежский «Буран» проиграл самарскому ЦСК ВВС
В Роспотребнадзоре назвали опасные для здоровья родники Воронежа и области
В Воронеже нашли пропавшего 35-летнего мужчину
Из-за аномально теплой зимы на жителей Воронежской области стали чаще нападать клещи
В Воронеже санитарные врачи забраковали четыре места для крещенских купаний
Воронежец «заминировал» торговый центр «МаксиМир», позвонив со своего мобильника
В Воронежской области сторож угнал "Ниву" у работодателя
В Воронежской области 543 жителя пострадали из-за гололеда
Вклад бизнеса в бюджет Воронежской области составил 7,4 миллиарда
«Любэ» отметит с воронежцами 30-летие
В Воронеже стартовал прием заявок на премию «Добронежец-2020»
Воронежца, финансировавшего террористов, посадили на 9 лет в колонию
Воронежцы оказались большими любителями подержанных iPhone