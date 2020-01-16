2020-01-16T12:45:21+03:00
Экономика

ВТБ одобрил заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке

ВТБ одобрил более 500 заявок на 2 млрд рублей в рамках госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке
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Всего по новой программе банк провел уже порядка 100 сделок более чем на 300 млн рублей и принял на рассмотрение около 850 заявок на 3,3 млрд рублей. В тройку регионов-лидеров по объему одобренных заявок вошли Приморский край (563 млн рублей), Республика Саха (Якутия) (480 млн) и Хабаровский края (392 млн).

ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по программе дальневосточной ипотеки. Ставка по ней составляет 2%, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

«В период новогодних праздников спрос на программу со стороны наших клиентов только укрепился, и мы довели объем одобренных кредитов до 2 млрд рублей. Такая востребованность объясняется выгодными условиями – оформление жилищных кредитов в рамках госпрограмм в нашей стране впервые доступно под такой минимальный процент», – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с несовершеннолетним ребенком. Льготный кредит доступен на покупку в Дальневосточном федеральном округе квартиры в новостройке, приобретение готового жилья у застройщика, а также готового объекта у физических и юридических лиц на территории сельских поселений округа.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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