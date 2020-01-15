2020-01-15T18:27:45+03:00
Общество

Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в церемонии оглашения послания президента России

Глава города будет представлять Воронеж в Совете при президенте по развитию местного самоуправления
Олег ИВАНОВ
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В Москве 15 января с посланием к Федеральному собранию обратился президент Владимир Путин. На церемонию были приглашены около 1300 человек, среди которых была делегация Воронежской области во главе с губернатором региона Александром Гусевым. В состав участников также вошли председатель Облдумы Владимир Нетесов, глава Воронежа Вадим Кстенин.

Темпы развития социальной сферы сохранятся

Президент акцентировал внимание на темах, которые напрямую касаются каждого воронежца. Говоря о демографии, Владимир Путин подчеркнул, что благодаря целому набору мер поддержки материнства и детства в стране росла рождаемость, поэтому сейчас учреждения образования принимают все больше воспитанников, а значит, система должна этому соответствовать.

- Прошу правительство совместно с регионами с учётом демографического и других факторов определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в национальный проект «Образование», - отметил президент России.

Необходимо эффективно использовать всю образовательную инфраструктуру в интересах обучения детей.

- Воронеж в 2019 году успешно реализовал масштабную инвестиционную программу по строительству образовательных учреждений - в строй введены 4 новые школы и две крупные пристройки к действующим заведениям, оснащенные новейшим оборудованием, 6 новых детсадов, а еще три - выкуплены у строителей. Это было бы невозможно без национального проекта «Образование» и соответствующего финансирования из вышестоящих бюджетов. Хорошим подспорьем в этой работе для нас стал партийный проект «Единой России» - «Новая школа». Внимание главы государства к этой теме позволяет надеяться, что темпы развития социальной сферы будут сохраняться и в дальнейшем, - после оглашения послания поделился мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Наша главная цель - здоровье детей

Президент принял решение, что в будущем горячим питанием за счет бюджетов всех уровней должны быть обеспечены все ученики 1-4 классов школ. Он также обратил внимание на качество питания детей - оно должно быть здоровым.

Глава города по завершению мероприятия подчеркнул, что Воронеж по итогам анализа системы организации питания провел конкурентные торги на оказание этой услуги с самыми жесткими требованиями к поставщикам.

- Наша главная цель - здоровье детей, поэтому требованиям к безопасности и качеству питания мы уделили самое пристальное внимание. В будущем мы рассматриваем возможность перейти на контракты с длительным сроком действия, это должно стимулировать поставщиков инвестировать собственные средства инфраструктуру - в развитие школьных пищеблоков, буфетов, в приобретение современного оборудования, - поделился Вадим Кстенин. - Поскольку по решению Президента финансирование горячего питания должно идти из всех бюджетов, я уже дал указание городским финансистам начать работу в этом направлении - муниципалитет должен быть готов к исполнению своей части этих важнейших обязательств.

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Предстоит еще многое сделать

- Качество жизни сегодня должно отражаться и в росте реальных доходов воронежцев, и в создании правильной социально-экономической атмосферы. Вместе с тем, улучшения не имеют права быть формализованными, - отметил губернатор Александр Гусев, оценивая посыл обращения Президента. - Перед собой ставлю задачу, чтобы жители региона прочувствовали дополнительную ценность проводимых изменений. Такая логика, кстати, заложена и в ключевых тезисах развития страны от «Единой России» как партии парламентского большинства.

Правительство области и администрация города работают над повышением доходов горожан. С 1 октября будет проведена индексация зарплаты бюджетников. Подразделениями мэрии постоянно взаимодействуют с руководителями организаций, на которых уровень заработной платы ниже среднеотраслевой - с целью ее повышения.

Вадим Кстенин отметил, что на благополучие людей влияют комфортные условия жизни. Благодаря нацпроектам, направленным на формирование комфортной городской среды, проекту партии «Единая Россия» - «Городская среда», муниципалитет продолжает работу по благоустройству значимых общественных пространств, дворов многоквартирных домов, состояние которых волнует людей даже больше, чем состояние парков, скверов и площадей.

За минувшие три года полностью обновлено дорожное покрытие более чем на 190 улицах, общая протяженность ремонта - свыше 325 км. Впервые за многие годы обращено внимание на мосты.

- Мы понимаем - для того, чтобы наша деятельность отвечала запросам общества в сфере повышения качества жизни, а вопросы местного самоуправления имеют к ней самое непосредственное отношение, нам предстоит еще многое сделать и послание президента определило самые важные на сегодняшний день приоритеты, - сказал глава города.

Эффективное взаимодействие

Президент Владимир Путин в рамках послания отдельно остановился и на полномочиях органов местного самоуправления:

- Предусмотренные законодательством права граждан в разных регионах обеспечивается по-разному. Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления - самого близкого к людям уровня власти - могут и должны быть расширены и укреплены, - заявил глава государства.

Мэр Вадим Кстенин отметил особую важность для муниципалитета такого внимания к вопросам местного значения.

- Для меня огромная честь и ответственность представлять город Воронеж в Совете при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, заседание которого пройдет в конце января. Убежден, что работа в нем позволит придать импульс развитию муниципальных образований, совершенствованию системы распределения полномочий. Президент поставил перед страной и всем органами власти целый ряд важнейших задач, мы должны сделать так, чтобы муниципальная составляющая в их решении была выполнена максимально эффективно, - подытожил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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