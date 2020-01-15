Владимир Нетёсов: «В Воронежской области есть все условия для успешной реализации инициатив, обозначенных Владимиром Путиным»

15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Глава государства в своем выступлении обозначил основные направления развития страны и поставил соответствующие задачи для представителей исполнительных и законодательных органов власти всех уровней.

Делегацию Воронежской области, которая приняла участие в оглашении Послания Президента РФ Федеральному Собранию, возглавили глава региона Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что обращение главы государства имело ярко выраженную социальную направленность. И в нашем регионе есть все условия для успешной реализации «дорожной карты», обозначенной Владимиром Путиным. Так, депутаты Воронежской областной Думы утвердили Стратегию-2035 – документ, который определяет приоритетные направления развития региона на долгосрочную перспективу. Среди главных целей – устойчивый рост доходов населения и снижение уровня бедности в 2 раза. Владимир Нетёсов отметил, что депутатский корпус регионального собрания совместно с исполнительной властью, экспертами и общественниками готов оперативно приступить к разработке законов, которые позволят исполнить все ключевые положения президентского Послания-2020.

– Что касается демографических вопросов, упор на которые сделал Владимир Путин, то в нашей области реализуется программы по повышению качества жизни граждан старшего поколения, действуют меры финансовой поддержкой семей при рождении детей – мы проиндексировали региональный материнский капитал до 150 тысяч рублей и увеличили число семей, которые получат данную выплату, также мы поддержали законодательную инициативу губернатора о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка у женщин, не достигших возраста 28 лет. Благодаря всем этим факторам Воронежская область уже входит в пятерку лучших регионов по показателям нацпроекта «Демография», – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», член президиума Генерального совета партии Владимир Нетёсов подчеркнул, что на «Единой России», как Партии путинского большинства, лежит особая ответственность за реализацию Послания Президента России Федеральному Собранию.

– Инициативы президента, связанные с изменением Конституции, направлены на дальнейшее развитие парламентаризма в стране. Для «Единой России», представляющей конституционное большинство, это большая ответственность, – отметил Владимир Нетёсов.

По его словам, задачи президентом поставлены масштабные, вполне конкретные.

– У нас есть приоритеты, четкие ориентиры, программа действий, понимание, что и как делать, чтобы повысить благосостояние граждан, уровень их доходов, улучшить экономический климат региона – именно эти темы обозначены, как первоочередные в Послания Президента, – заявил Владимир Нетёсов.