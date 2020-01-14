2020-01-14T15:21:01+03:00
Общество

Воронежским должникам простят пени по долгам за «коммуналку»

Но только тем, кто расплатится до 25 января
Елена ФЕДЯШЕВА
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При большом долге экономия может оказаться очень ощутитмойПри большом долге экономия может оказаться очень ощутитмойФото: из архива «КП»
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Крупные УК Воронежа предлагают воронежцам начать новый год без долгов и даже обещают списать начисленные пени, набежавшие за просрочку платежей по строке «содержание и текущий ремонт общедомового имущества». Акция продлится до 25 января. Это, по мнению коммунальщиков, существенно снизит финансовую нагрузку и поможет рассчитаться с обязательствами тем, кто раньше не решался на оплату из-за большой пени.

- Напомним, по Жилищному Кодексу РФ пени начинает набегать с 31 дня неоплаты за жилищно-коммунальные услуги. До 90 дней ее размер будет составлять 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. С 91 дня и далее размер пени увеличится до 1/130 ставки рефинансирования от не выплаченной в срок суммы. Таким образом, в зависимости от периода просрочки, накапливаются огромные пени, - рассказали в пресс-центре ЖКХ.

Насколько велика пеня можно понять на таких примерах, приведенных управленцами. Собственник одной из квартир дома на улице Володарского должен за жилищные услуги 107 тысяч рублей, что составляет четверть суммы годового сбора жителей дома на его содержание и ремонт. На сумму долга за годы просрочки набежала пеня в размере 46 тысяч рублей.

Собственник квартиры в доме по улице Березовая Роща не заплатил по «первой строке» 100 тысяч рублей. К долгу добавилась сумма пени в 43 тысяч рублей.

Но рекордсмен по накоплению долгов – собственник жилья по ул. Южно-Моравская в Советском районе с суммой долга 575 тысяч рублей! Оплатив его до 25 января, он сможет сэкономить на пени аж 117 тысяч рублей.

- Средства «первой строки» коммунальной квитанции идут на текущий ремонт крыш, подъездов, подвалов, общедомовых коммуникаций. Соответственно, чем больше собственники должны по жилищным услугам, тем сложнее УК поддерживать здания в надлежащем техническом состоянии, - напомнили в пресс-центре ЖКХ.

ЗНАЙ!

Как рассчитать пеню

Согласно Жилищному Кодексу начисление пени начинается со второго месяца просрочки.

С 31 по 90 день просрочки оплаты за ЖКУ пени можно рассчитать, умножив сумму задолженности на количество дней просрочки, на 1/300 и на ставку рефинансирования на день фактической оплаты.

С 91 дня по день погашения задолженности пени можно рассчитать, умножив сумму задолженности на количество дней просрочки, на 1/130 и на ставку рефинансирования на день фактической оплаты.

Список УК, предоставляющих амнистию:

АО "УК ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" АО "УК ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА" АО "УК СОВЕТСКОГО РАЙОНА" АО "УК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА" ООО "РЭК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ООО "УК МАСТЕР" ОАО "УК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" ООО "УК РАЙДЕЗ ЖКХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" АО "УК КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА" ООО "РЭК КОМФОРТ" ООО "РЭК ЖИЛИЩНОЕ ЕДИНСТВО" ООО УК "РЭП-101" ООО "УК "СТАНДАРТ СИТИ" ООО "РЭК Жилищное СОДРУЖЕСТВО" ООО УК "ЖИЛУЮТ" ООО УК «КомСервис» ООО УК "Городок" ООО "УК РЭК № 22" ООО УК "КБУ" ООО УК «СервисКомфорт» ООО УК «Сервис-Эксперт» ООО УК «Сфера-ЖКХ»

ИСТОЧНИК KP.RU

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