Выходные в Воронеже: Рождественское чудо и кукольное поМИШАтельство

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО

С 11 января в Воронеже стартует выставка «Рождественское чудо». В ней примут участие более 80 монастырей и храмов из России, Украины, Молдовы, Сербии, Черногории, Сирии и Палестины. Они представят изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, художественное литье, керамику, резьбу по дереву, ювелирные изделия, продукты питания, подарки и сувениры. В просветительской программе форума экспозиция, посвященная русскому военному флоту «Петровские корабли», мастер-классы по изготовлению рождественских сувениров и множество других событий.

11 января днем выступит мужской митрополичий хор. 12 января в 11.30 пройдет детский рождественский фестиваль «Серебряная метель» со спектаклями, играми, мастер-классами.

Форум «Рождественское чудо» пройдет во Дворце творчества детей и молодежи (пл.Детей, 1), вход свободный.

КУКОЛЬНОЕ ПОМИШАТЕЛЬСТВО

Мышки и мишки, зайки, снеговики и феечки - в выставочном зале на Пушкинской, 7 «Кукольное поМИШАтельство». Эта выставка проходит в нашем городе второй раз и сейчас посвящена новогодней теме - рождественским историям. Каждый автор увидел ее по-своему: кроме традиционных Делов Морозов и Снегурочек творцы предлагают целые кукольные сюжеты - зимние забавы детворы, карнавалы, наряженные игрушками елки, есть даже рыбак на зимней рыбалке, необычная елка-медведь и резиденты "Камеди клаб" Гарик Мартиросян, Павел Воля и двойник Путина Дмитрий Грачев с шутовскими атрибутами - портретной сходство потрясающее, юмористы как живые!

Свои творения представили авторы со всей России и СНГ. Воронежцев ждет большое количество авторских кукол и мишек Тедди. Здесь можно обзавестись подарками к Рождеству. Выставку можно посмотреть бесплатно по 15 января включительно. Часы работы с 12.00 до 19.00.

МУЗЕЙ В КИНО «Леонардо. Вся история»

11 января в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм о Леонардо да Винчи. Художник любим по всему миру. О его жизни снимают как документальные, так и художественные фильмы. Но создатели, обращая пристальное внимание на его личную жизнь и неординарную личность, часто забывают о самом важном, - о его искусстве. Именно картинам и рисункам великого мастера посвящён фильм Фила Грабски «Леонардо. Вся история». Съёмки проходили в Италии, Франции, США, Великобритании, Польше и России и задействовали самые знаменитые шедевры живописца: «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Дама с горностаем», «Портрет Джиневры де Бенчи», «Мадонна Литта», «Мадонна в скалах» и ещё более десяти картин Леонардо, полностью раскрывающих талант художника.

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ТЕАТР В КИНО «Пигмалион»

11 января в 18.00 кинотеатр "Спартак" пройдет трансляция из театра "Современник". Покажут "Пигмалион" с Аленой Бабенко и Сергеем Маковецким. Историю, написанную Бернардом Шоу, разобрали на цитаты. Интеллигентный, но при этом уморительный, лишенный пошлости, но полный юмора спектакль. Сентиментальная риторика спектакля полезна для ума и приятна для сердца.

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ТЕАТР В КИНО "Концерт / Энигма-вариации / Раймонда (акт III)

12 января в 18.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из лондонского Ковент Гардена - вечер балетов, в котором искусно объединены три хореографических постановки. Для нового балета Кеннен МакМиллан выбрал музыку, полную юношеской жизнерадостности - «Концерт для фортепиано с оркестром No 2» Дмитрия Шостаковича. «Энигма-вариации» Фредерика Аштона на музыку Эдуарда Элгара - квинтэссенция британского балета. «Раймонда» же - образец великолепной русской хореографии Мариуса Петипа. Джордж Баланчин называл музыку Александра Глазунова «одной из лучших существующих балетных партитур». Программа одноактных балетов демонстрирует пути, которыми идёт Королевский балет, как он развивается от классического до современного, как меняется структура, вид танца, подход к созданию постановок и мировоззрение театра в целом.

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ВЫСТАВКА О ВРЕМЕНАХ ГОДА

В музее имени Крамского работает выставка «Образы России. Весна, лето, осень, зима… и снова весна».

- Подзаголовок выставки, позаимствованный у известного корейского режиссера Ким Ки Дука, раскрывает основную тему экспозиции – цикличность смены времен года. Четыре сезона, идущие друг за другом, связаны с рождением, расцветом, постепенным угасанием, и новым возрождением природы. Четыре сезона – четыре раздела выставки. Каждое время года представлено графическими листами и керамикой, - сообщили организаторы.

Графика знакомит как с городскими, так и сельскими пейзажами России. Соседство графики и керамики дает возможность сравнить, как по-разному действуют художники, создавая образы в плоскости листа или в объеме. Часто стенки фарфоровых и фаянсовых изделий декорируют живописью, при этом некоторые элементы изображения обретают объем.

Всего на выставке представлено 77 работ: графика, живопись, керамика, финифть. Посмотреть ее можно по 19 января.

ВЫСТАВКА КОСТЮМОВ

В выставочном зале музея имени Крамского можно посмотреть выставку «Театр костюма Марии Федоровой». Проект посвящен Году театра в России и представил образцы театрально-декорационного искусства, костюмы, графику, коллажи художницы, известного автора концептуального сценического костюма.

Воронежцам, в частности, показывают около 100 эскизов костюмов, графических произведений на тему театра, созданных автором начиная с 1970-х годов, - для театральных постановок по произведениям Лопе де Вега, Островского, Олеши, Брагинского и Рязанова, Мережко, для концертного исполнения балета «Демон» артистами Большого театра, для артистов Госоркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова.

- Центр экспозиции - концертные костюмы артистов театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. В костюмах «Красный распев», «Ситцы», «Игрушки», «Казачьи» прослеживается связь с народной мудростью, традиционностью и вечными ценностями, - отметили в музее. - Первые работы по народным мотивам, которые были созданы в начале 1970-х годов в легендарном Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком мосту, куда художницу пригласил Вячеслав Зайцев, - экспонируются в разделе «Мода».

Цикл «Театр портрета» представил специальный участник выставки – сын художницы Даниил Федоров. Это портреты Александра Калягина, Валерия Фокина, Марка Захарова, Юрия Соломина, Константина Райкина, Олега Басилашвили, Алисы Фрейндлих, Владимира Этуша и других. Выставка дополнена тематическими видеофильмами, театральными афишами, буклетами и программками, каталогами, книгами, рисунками, фотографиями и документами из архива семьи.

Экспонаты представлены театральным музеем имени Бахрушина, Липецким художественным музеем, театром «Русская песня», из собрания Федоровых.

Выставка продлится по 19 января.