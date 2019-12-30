Как делают воронежские мультики, покорившие весь мир

Многие воронежцы знают, что у нас есть городская анимационная студия, выпускающая мультфильмы, пользующихся огромной популярностью в мире и порой затыкающих за пояс даже продукцию Европы и Америки. Но и только. Как они это делают, для подавляющего большинства тайна. Для «Комсомолки» специалисты Wizart Animation приоткрыли часть своих профессиональных секретов.

КАК ЗАСТАВИТЬ МУЛЬТЯШЕК РАСТЯНУТЬ РОТ ДО УШЕЙ

Пока до Голливуда воронежским мультипликаторам по масштабам предприятия, конечно, далеко. Все производство на данный момент размещается на двух этажах офисной многоэтажки в центре Воронежа, на улице Фридриха Энгельса.

На этом пространстве работают 350 человек. У каждого своя маленькая, но очень важная задача. Мини-экскурсию по студии для нас провел руководитель отдела моделирования персонажей Алексей Богатырев.

- В фоновом отделе вырисовывают элементы интерьера и пейзажа, в общем все, что касается окружающей персонажа действительности. Есть у нас создатели одежды мультяшных героев. Другие специалисты занимаются динамикой одежды и волос, создают прически и собственно волосы.

Специалист работает с деталями одежды.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Героев создают в персонажном отделе. Жесткой специализации при этом нет. Если, допустим, герой открывает дверь, то те, кто рисует персонажей, не бегут за помощью к фоновикам, а делают это сами. Далее аниматоры уже рисуют сценки, раскрашивают их, потом дальнейшим их соединением и шлифовкой занимаются режиссеры и монтажеры.

Здесь есть чем заняться и персонажному отделу, и фоновикам.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Персонажи разбиты на множество квадратиков, которые постоянно видоизменяют.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Один из будущих персонажей мультфильма.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Как все это происходит технически? К примеру, берем героев будущего мультфильма «Гензель и Гретель» повара и Гензеля. Обрабатываем их в 3D-проекции. Для этого используем графический планшет. Виртуальный карандаш макаем в «иконки» и делаем нужную нам операцию. Можем сделать персонажу до жути вытянутый нос, сделать нормальную улыбку или растянуть рот до ушей. Или заставим, скажем, голову вообще невообразимо трансформироваться и делать другие движения, нормальному человеку недоступные.

В принципе мы – не закрытая компания. Сейчас ведем курсы для всех желающих овладеть искусством анимации. Открыли онлайн школу анимации не так давно, стало еще проще, общаемся по скайпу, учимся, потом раздаем домашние задачи и оцениваем присланные решения. Если видим, что человек перспективный, предлагаем ему у нас стажироваться. Такие виртуальные курсы посещают и люди из-за рубежа, в основном, конечно, русскоговорящие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/752547" frameborder="0"></iframe> Как делают мультики в Wizart Animation.Юрий КОЗЛОВ

А вот четвероногий герой будущего мультика.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Собачку можно сделать желтой...Фото: Юрий КОЗЛОВ

... а можно и вовсе вот такой.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Так выглядит начало...Фото: Юрий КОЗЛОВ

... а так продолжение эпизода в черновом варианте.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сейчас у нас люди на двух этажах занимаются двумя проектами: полнометражными мультфильмами «Гензель и Гретель» и «Руслан и Людмила». Но об этом лучше расскажет наш исполнительный продюсер Владимир Николаев.

«КИТАЙЦЫ СМОТРЯТ НЕМНОГО ДРУГУЮ «СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ»

В разговор вступает шеф. Владимир Николаев, кто не знает, - обладатель премии «Лидер года». Еще эту награду получила наша знаменитая гимнастка Ангелина Мельникова. Но говорил Владимир Вячеславович не о регалиях, а о творческих планах.

- Полнометражный мультфильм «Гензель и Гретель» - это наш ближайший проект, - рассказал он. – Основа сюжета – классическая сказка братьев Гримм. Однако мы его сделали, как ни странно, в комическом ключе. Надеемся, что получится интересная и смешная история. 15-минутный трейлер, который мы показали партнерам на кинорынке в Калифорнии, очень всех воодушевил. Планируем выпустить мультфильм уже в конце 2020 года.

«Руслан и Людмила» - это совершенно иная мера ответственности. Пушкин ведь наше все, и любую экранизацию будут рассматривать под лупой. С другой стороны, не зря же говорят, что кино – мягкая сила. Сейчас имя великого русского поэта на Западе знают, а вот его произведений большинство не читали. Если «Гензель и Гретель» многим в Европе знаком с детства, то Пушкин – нет. Поэтому ошибиться нельзя, надо сделать мультфильм, который и в России был бы интересен, и за рубежом. Здесь торопиться не надо. Выпустить «Руслана и Людмилу» планируем не раньше апреля 2021 года.

Мы также сделали «Снежную королеву» в ТВ-формате – 52 серии по 12 минут каждая. Называется «Снежная Королева: Хранители Чудес». Идея такая – первую часть выпустили еще девять лет назад. За это время первые наши зрители успели вырасти, а для детей нынешних интереснее посмотреть все вместе. Выложили этот сериал на youtube, собрали уже 5 миллионов просмотров.

- «Снежную Королеву» смотрят не только в России, но и во многих странах мира. Чем-то отличаются зарубежные версии от отечественной?

- Практически нет. Это весьма дорогое удовольствие – адаптировать продукцию под разные страны. Уверен, что «Уолт Дисней» этим не занимается. Тем не менее нет такого, чтобы мы не пошли навстречу партнерам, если это не требует запредельных затрат. К примеру, по просьбе китайцев добавили им еще одного персонажа – четвертую королеву, в нашей версии мультфильма ее нет. Кроме того, партнеры из Поднебесной просили уделить больше внимания всему, что связано с драконами. Впрочем, у нас и такой этой темы немало – Герда превращается в это огнедышащее существо. Дирижабль есть в форме дракона. Одним словом, находимся в творческом диалоге по всему, что не вредит качеству мультфильма.

- Как работалось со звездами на озвучке, с теми же Иваном Охлобыстиным, Шоном Бином?

- Да никаких проблем. Наоборот, только позитивные эмоции. Звезды вносили в персонажей часть своей энергии, незаурядной личности. Герои мультфильмов от этого только выигрывали. Вообще актеры у нас не только озвучивают, но и моделируют движения мультяшек, чтобы лучше вжиться в роль.

- Не собираетесь ли расширить поле деятельности за счет мультиков или комиксов не только для юных, но и для взрослых зрителей?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2048" height="860" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/752538" frameborder="0"></iframe> Актеры моделируют движения воронежских мультяшек.

- Изучаем в этом плане зарубежный опыт, и он нас не вдохновляет. Очень крепко сделанный именно для взрослых зрителей анимационный фильм «Ранго» с Джонни Деппом по большому счету провалился. Так же, как и высокобюджетный полнометражный мультфильм «Билал» (ОАЭ –Швейцария - США). Так что для нас анимация – прежде всего интересная, смешная, красивая и достаточно простая история, доступная и для детей, и для взрослых.

- Как обстоят дела с новым зданием студии?

- Стройку Дома анимации на улице Куколкина рядом с Центральным рынком планируем начать весной 2020-го, а открыть его собираемся в конце 2021 года.

КСТАТИ

31 декабря на площади Ленина возле главной елки воронежцы смогут увидеть ленту «Снежная Королева» и вспомнить, как начиналось удивительное приключение храброй Герды. Показ начнется в 17.00.