Стабильности, здоровья, благополучия пожелал воронежцам Сергей Гаврилов, поздравив их с Новым годом

Накануне праздников воронежцев поздравил с наступлением Нового года Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы от КПРФ, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

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Растить достойных граждан российского общества

Сергей Гаврилов провел в Воронеже ряд встреч. В частности, вместе с первым секретарем Воронежского обкома КПРФ Сергеем Рудаковым они посетили среднюю общеобразовательную школу №37, на базе которой уже пол-века работают Народный отличный школьный музей «Русская песня» имени Пятницкого и фольклорный детский ансамбль «Желанушка».

Римма Ивановна Харахурсах, чьим энтузиазмом во многом и держится ансамбль последние 25 лет, рассказала парламентарию удивительную историю его создания. Идея принадлежала композитору Якову Гальперину, который в то время вел уроки пения в этой школе. Он же выдвинул идею создания ансамбля, поскольку многие учащиеся обладали хорошими певческими данными. Так родился детский вокальный ансамбль «Желанушка».

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Приказом тогдашнего директора школы Бориса Андреева в 1969 году был создан музей «Русская песня». Экспонаты для него собирали по всей Воронежской области, а начали поиск с родины М.Е.Пятницкого, создателя крестьянского хора в России в 1911 году. Сегодня ансамбль выступает не только в Воронеже, но и в других российских городах. «Желанушка» неоднократно побеждала на международных конкурсах фольклорного мастерства.

Депутат Государственной Думы приехал не с пустыми руками. Он оказал помощь для продолжения деятельности и музея, и ансамбля. Ведь постоянного источника финансирования у них нет, и Римме Ивановне Харахурсах вместе с воспитанниками приходится оббивать пороги различных офисов в поисках средств для существования музея и ансамбля. Кстати, воронежское отделение КПРФ, возглавляемое Сергеем Рудаковым - один из постоянных спонсоров и помощников «Желанушки». «Энтузиазм руководителей музея и ансамбля заслуживает уважения и, конечно же, поддержки, - говорит депутат Госдумы Сергей Гаврилов. - На базе обычной средней школы созданы уникальные музей и ансамбль. Прививание детям любви к своему, народному, искусству, вовлечение их в творческий процесс - самый надежный путь, чтобы вырастить из них патриотов своей Родины, достойных граждан нашего общества».

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Итоги уходящего и планы на наступающий год

В этот же день Сергей Гаврилов провел ряд других встреч, встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Состоялся обмен мнениями по поводу итогов уходящего года, обсуждение социально-экономической ситуации в Воронежском регионе, планов на 2020 год. Накануне депутат Сергей Гаврилов в составе делегации Госдумы встречался с президентом России Владимиром Путиным, где среди прочих обсуждались и вопросы поддержки отечественного авиастроения, напрямую касающиеся нашего города, города авиастроителей.

Затем Сергей Гаврилов поздравил с наступающим годом воронежских коммунистов, провел совещание с активом Воронежского отделения КПРФ. Коммунисты обсудили с депутатом Государственной Думы текущую ситуацию в партийной организации, итоги 2019 года и задачи на наступающий год, который станет годом выборов в местные советы, а также Воронежскую городскую и Воронежскую областную Думы.

«Только сплотившись, мы сможем показать достойные результаты на предстоящих выборах. КПРФ должна быть представлена во всех органах законодательной власти различных уровней, жители региона связывают большие надежды на улучшение жизни именно с коммунистами», - отметил Сергей Гаврилов.

Депутат Государственной Думы пожелал всем жителям региона в новом году стабильности и мира, крепкого здоровья и семейного благополучия, оптимизма.

Автор: Лана Романова