Валерия в Воронеже: «Из-за внуков карьеру не брошу»

Гастрольный сезон 2020-го в Воронеже открыла Валерия. Звезда собрала в Event-Hall около 1500 зрителей. Поклонникам певица привезла шоу «К Солнцу», которое в 2018-м отметили национальной премией «Виктория» как лучший концерт года. Перед началом представления Валерия рассказала «Комсомолке» про встречу Нового года, как строит партнерство с коллегами и как видит свою роль бабушки.

БЛАГОДАРЯ АРТИК И АСТИ СНОВА ВЛЮБИЛАСЬ В СВОЮ ПЕСНЮ

- Валерия, вы в Новый год работали? - поинтересовалась "Комсомолка" у артистки.

- Я умышленно отказалась от работы в новогоднюю ночь, хотя было много заманчивых предложений. Но я приняла мужественное решение, что этот Новый год я должна провести с семьей. О чем, собственно, не жалею! Мы в 15-ти минутах от нашего дома в Подмосковье сняли домашний ресторанчик-шале. Думали, будет снег, надеялись на развлечения на улице, но погода нас подвела. Но и так было весело. Собрались всей семьей, расширенным составом - у нас же Артемий летом женился, поэтому мы пригласили и наших новых родственников из Новокузнецка. Приехала и мои близкие из Саратова. Мы хотели всех перезнакомить. Плюс в течение всей новогодней ночи к нам постоянно приезжал кто-то из друзей. Уже под утро приехал Филипп Киркоров. Мы играли в ассоциации и другие игры, песни пели. Телевизор не смотрели, он просто фоном работал. Я только одно свое выступление в новогоднюю ночь видела и то случайно наткнулась.

- В новогоднюю ночь показали ваш дуэт с модными сегодня «Артик и Асти», премьеру клипа с Назимой «Тысячи историй». Как вам такие эксперименты с молодыми артистами?

- На самом деле «Артик и Асти» сделали свою аранжировку песни «Капелькою» к моему прошлогоднему бенефису на фестивале «Жара». Там многие артисты по-своему интерпретировали мои песни. Вариант «Артик и Асти» мне очень понравился, очень креативный подход, песня приобрела новое дыхание, я снова в нее влюбилась. И когда Первый канал, как обычно стал планировать звездные дуэты для новогодней программы, я решила выступить именно с этими ребятами.

- Что лично вам дают дуэты с начинающими артистами? Им-то понятно – выступить со звездой… И как вы вообще выбираете молодых для коллабораций?

- Это мировая практика, когда молодые артисты поют с уже бывалыми. Это обмен, слияние аудиторий. Хотя «Артик и Асти» уже давно не начинающие артисты, а вполне себе приличные звезды. Nazima – тоже очень талантливая девочка, прекрасно поет. Предлагают, конечно, множество дуэтов, приходится выбирать. Важно, чтобы артисты вместе «коннектились», что называется. Необходимо ведь совпадать и творчески, и визуально - дуэт должен быть органичным. Кроме того, все зависит от песни, это первично. Песня рождает идею. Я не сижу и не думаю, с кем бы мне хотелось спеть дуэтом. Появляется песня, и тогда уже думаешь, с кем можно ее исполнить, она должна подходить для обоих артистов. Кроме того, должен быть взаимный интерес, импульс, на пустом месте это не делается.

НА КОНЦЕРТЕ НИКОЛАЯ НОСКОВА ВСЕ ПЛАКАЛИ

- Вы недавно принимали участие в концерте в поддержку Николая Носкова (артист впервые вышел на сцену после инсульта, перенесенного в марте 2017 года, - ред.). Лолита отметила, что из рокеров мало кто пришел поддержать коллегу, а попса своих не сдает…

- Не люблю слово «попса», оно какое-то унизительное. То, что сейчас называется роком, разве не поп-музыка? Такая же популярная музыка, только гитарная... Вначале мало кто верил, что концерт состоится, но поддержать Николая Носкова пришло много артистов. Продюсер Виктор Дробыш - большой молодец! Этим концертом он вселил в Колю уверенность, мотивировал его на выживание. Носков после болезни практически не пел. Но ежедневные репетиции, физические занятия - гимнастика и тренировки, привели к такому колоссальному рывку, к такому результату. Такие большие концерты - стресс для любого артиста, даже здорового, это нервы, адреналин. И нельзя было предугадать, к какому результату все это приведет. Конечно, все верили в лучшее, потому что положительные эмоции, они все равно всегда во благо. Это была рискованная затея, но слава Богу, все закончилось хорошо. Плакал весь зал – настолько сильный по воздействию был концерт. Поклонники давно не слышали любимого артиста. Человек преодолел себя и не постеснялся выйти с палочкой. А поет Носков так, что многим и не снилось спеть так и при полном здравии. И песни потрясающие. Я очень за Николая рада. Этот концерт дал еще импульс к его дальнейшей деятельности. Недавно узнала, что перед Новым годом он уже где-то «заказник» отработал. Его снова стали приглашать. Человек снова может заниматься любимым делом, может зарабатывать на жизнь. Он снова почувствовал в себе силы, почувствовал, что может, это очень здорово!

ПЕСНЮ ДЛЯ МУЖА ЗАПИСЫВАЛА В СЕКРЕТЕ

- В прошлом году вы с размахом отметили юбилей вашего супруга Иосифа Пригожина, было 500 человек гостей. Что необычного произошло на юбилее?

- День рождения, конечно, удался! Вечер получился очень интересным, красивым, я бы сказала, по-голливудски роскошным! Готовились мы к этому событию достаточно долго, я взяла на себя всю творческую часть, взаимодействие с режиссерами. Все делалось в секрете, насколько возможно, никаких подробностей Иосиф не знал, некоторые вещи делались сюрпризом, все приходилось скрывать. Он знал, что будет оркестр Бутмана, что будет приглашено 500 человек гостей – общие моменты. А то, в каких конкурсах и викторинах будут задействованы его друзья, он не знал. Вообще очень приятно, что такое количество гостей почтило нас своим присутствием. Бывает, люди пригласят гостей, а потом видишь пустые столы - один не смог, второй, третий... И думаешь, почему не предупредили? Как-то неприятно становится. У нас пришли все. И это были не только представители шоу-бизнеса, но и бизнесмены, политики, спортсмены... Надарили много всего - арманьяки года рождения Иосифа, сабли старинные... Но, мне кажется, у меня был самый оригинальный подарок - записала для него песню. Это было непросто сделать в секрете, так как мы никуда друг без друга не ходим, он волнуется, если я куда-то еду без него, он точно знает, куда и зачем. При этом со мной всегда охрана. Мы даже в студию ездим всегда вместе! Иосиф всегда знает, какие песни я в данный момент записываю.

- И как вы вышли из положения?

- Я сказала, что записываю песню, но не сказала, что к юбилею. Поэтому мне пришлось записывать сразу две композиции, а выдать по факту одну. Я показывала ему демо одной, а вторую тщательно скрывала. Понятное дело, у меня были сообщники в этом деле. И если он вдруг собирался со мной на студию, я писала другую песню. Но чаще отговаривала его ехать, мол, я быстренько, туда и назад, мне там совсем чуть-чуть дописать надо, чего ты будешь мотаться. В общем, сделать ему сюрприз было очень сложно, это что-то из области фантастики. И я рада, что у меня все получилось!

фото Event-Hall

ИЗ-ЗА ВНУКОВ РАБОТУ НЕ БРОШУ

- Ваш сын Арсений оправился после недавней аварии, которая случилась с ним по дороге из Москвы в Питер?

- Да с ним-то все хорошо, он просто разбил губу. А вот у девочки, которая была за рулем, был сложный перелом, операция. Такой горький опыт, который молодежь хочет приобретать на своих ошибках. До последнего не хотела ругаться, но не сдержалась. Я бы в такую погоду - дорога была мокрая, ближе к Питеру, подморозило – не рискнула ехать на машине, когда существует масса других способов передвижения. Сын со мной согласился, мол, не надо было ехать, но компания так решила. Они не гнали, ехали с разрешенной скоростью, просто водительского опыта не хватило - девочка элементарно не справилась с управлением. Я понимаю - романтика, и все такое, но все равно это было неразумно.

- Ваша дочь Анна сменила имидж, со светлой короткой стрижкой она так похожа на вас в молодости! Она у вас спрашивает совета по стилю или в творческом плане?

- Это просто мода повторяется - стиль 90-х вошел снова в моду. Я вспоминаю себя в 90-х - у меня и прическа такая же была, и такая же пятнистая леопардовая кофта, и пиджак большой! Аня вообще выросла очень самодостаточной. Она может показать фотосессию и спросить, какое фото на обложку лучше выбрать, но в итоге все равно сделает по-своему. Она сама хорошо чувствует стиль, у нее потрясающий вкус во всем!

- А вы у дочери перенимаете что-нибудь в плане молодежных «фишек»?

- У каждой из нас свой стиль, и было бы нелепо, если бы я копировала собственную дочь. Я не хуже Ани знаю, что сейчас в тренде, в том числе и молодежные "штучки". Я хожу на фэшн-показы, слежу за стритстайлом, сама люблю придумывать образы. Мы с дочкой можем просто спросить друг друга - ты бы какие ботинки сюда надела? Но при этом можем справиться и без советов друг друга.

- К внукам готовитесь? Какой вы видите себя бабушкой?

- Брошу ли я работу и буду ли сидеть внуками? Не буду. Мне кажется, сейчас этого никто не делает, всегда можно нанять специально обученных людей. Я в свое время привозила Тему в Аткарск к маме, она помогала. Но это был форс-мажор. И если у моих детей случится форс-мажор, я тоже буду помогать. Но я, слава Богу, имею возможность попросить кого-то посидеть с ребенком, чтобы не оставлять для этого работу. Сейчас все поменялось. Сейчас рабочая активность у женщин гораздо дольше. Сейчас в 55 лет никто не сидит на лавочке и не вяжет носки.

- Вы, кстати, поддерживаете увеличение пенсионного возраста?

- Я недостаточно глубоко знаю эту тему. По идее, конечно, не следовало так резко поднимать пенсионный возраст, потому что у нас и уровень жизни еще недостаточно высок, и сама продолжительность жизни, по сравнению с другими странами. Мы в этом вопросе не впереди планеты всей, и этот момент нужно учитывать.

НАД «ФОРД ПРОТИВ ФЕРРАРИ» ПЛАКАЛИ В ТРИ ГОЛОСА

- В кино последний раз когда ходили? Вы как-то говорили, что несмотря на то, что сильный человек, над сентиментальной картиной можете расплакаться...

- Не только над сентиментальной или романтической, еще на патриотических плачу – таких как «Легендой №17», «Движение вверх». Последний раз плакала в конце декабря над «Форд против Феррари». Ходила с мамой и подругой. Сильный фильм о роли личности в истории. Причем в начале картины мама сказала: «Какой-то неудачный фильм попался!» А нам же фильмы уже давно не "попадаются", прежде, чем пойти в кино, мы прочитаем кучу рецензий, посмотрим трейлеры, проверим рейтинги. То есть идем целенаправленно на что- то. Я маме сказала: «Подожди, сейчас все будет!». В итоге к концу мы рыдали в три голоса.

- Когда ходите в кино, люди не одолевают?

- Мы ходим в кинотеатры с маленькими залами. Да и Москва в этом смысле довольно спокойный город. Артистам, спортсменам и политикам тоже ведь надо куда-то ходить, они живут здесь! Когда в ресторане просят сфотографироваться, я не отказываю. Что в этом такого? Когда идем на улицу прогуляться, я маскируюсь. Мне это сделать довольно легко, а вот Иосифу сложнее, к тому же он громко разговаривает по телефону, тем самым привлекая к себе внимание. На Красной площади, где много приезжих, может окружить целая толпа. Одно-два фото сделать несложно, но когда люди идут один за другим, и их много... бывают, конечно, нюансы. При этом и людей обижать не хочется, тем более, они всегда говорят комплименты, слова хорошие, а это всегда приятно!