В Воронеже 2019-ый год стал самым теплым за историю наблюдений

Синоптики подвели итоги уходящего года и признали его самым теплым за всю историю метеонаблюдений, а это около ста лет. Среднегодовая температура составила +8,9 градусов при норме +6,1.

ЗИМА выдалась теплой, но при этом очень снежной. В январе глубина сугробов достигла 78 сантиметров в области и 57 сантиметров в Воронеже. В феврале снега было 39 сантиметров. Самым холодным днем года стало 25 января, когда температура опустилась до -20,7 градусов.

Климатическая ВЕСНА началась уже 17 марта, а 31 марта зарегистрирован абсолютный максимум месяца – плюс 19,2 градуса. Снег сошел уже во второй половине марта. При этом из-за постоянных перепадов температур снежный покров сходил постепенно и разлива на реках не было. Климатическое лето наступило досрочно – 4 мая.

ЛЕТО тоже преподнесло воронежцам сюрпризы. Июнь выдался аномально жарким, в11 дней месяца наблюдалась температура выше 30 градусов. 23 июня стало самым жарким днем года - +34,8!

А в июле и августе погода «заморозила» жителей региона. 5 августа ночная температура упала до +6,1 и обновила рекорд холода для этой даты, а средняя суточная температура (+13,6) оказалась самой низкой за все три летних месяца.

ОСЕНЬ также была щедра на контрасты, то балуя жителей летним теплом, то возвращая в реальность. Октябрь выдался очень теплым: почти побил абсолютный рекорд и достигший рекорда 1929 года.Ноябрь начался аномальным теплом, а завершился декабрьским холодом. Климатическая зима опоздала примерно на неделю и явилась без снега. Но финал календарной осени получился очень теплым и дождливым.

Нынешний декабрь оказался слишком теплым и практически бесснежным. Самая низкая температура декабря отмечена 4 числа и составила всего -6,0, самая высокая (+6,2) зафиксирована 19 декабря. Снежный покров наблюдался только в начале месяца (с 3 по 8 число), максимальная высота снега достигла 8 см. По состоянию на 30 число выпало 25 мм атмосферной влаги — ровно половина нормы.

Под угрозой и новогодняя ночь. Если повезет, то в начале января все-таки пойдет долгожданный снег.