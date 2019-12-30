Воронежские коммунальщки рассказали, как будут работать на новогодних каникулах

По закону подлости праздники часто бывают омрачены коммунальными ариями и ЧП. Чтобы помощь пришла раньше, хорошо бы знать, куда надо за ней обращаться. Накануне новогодних каникул крупнейшие УК Воронежа рассказали, как будут дежурить на праздниках. Сохраните, на всякий случай!

УК «Ленинского района» и УК «Центрального района» будут работать 3, 4, 5, 6 и 8 января. При этом в новогоднюю ночь, 1, 2 и 7 января организовано дежурство инженеров, слесарей и электриков. Дворники также выйдут на работу 3 января. А в случае снегопада сотрудники клининга будут работать с 5 до 23 часов в две смены, пока полностью не расчистят дворы. В аварийно-диспетчерскую службу по многоканальным телефонам: (473) 200-8-300, 202-3-803, жители могут звонить круглосуточно без выходных и праздничных дней.

УК «Город будущего» уйдет на выходные 1 января. Но дворники приступят к своим обязанностям 3 и 6 января (по новому прогнозу в первых числах января нас ждут снегопады). Уборщики мусоропроводов будут работать 1, 3 и 6 января, а уборщики контейнерных площадок - через день, начиная со 2 января. Все праздничные дни будут дежурить ответственные сотрудники УК, которые оперативно включатся в работу в случае возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций. Круглосуточно будет дежурить аварийно-диспетчерская служба. Собственники квартир домов, находящиеся в управлении этой УК, могут оставлять заявки по номеру телефона: (473) 254-70-92.

Сотрудники УК «Советского района» будут отдыхать 1, 2 и 7 января. И в эти дни будет организовано дежурство специалистов. Аварийные заявки круглосуточно и без выходных будут принимать по телефонам: (473) 200-8-300, 202-3-803. В снегопад спецтехника и дворники будут работать во дворах непрерывно, до полной уборки выпавшего снега. Если больших осадков не будет, дворники будут убирать придомовые территории в обычном режиме каждый день, кроме 1,2 и 7 января.

Сообщить о коммунальном происшествии жителям домов под управлением УК «АВА-Кров» в праздничные дни можно по телефонам: (473) 200-10-74, 254-85-68 и 258-99-48 (мобильный). Уборщики мусоропроводов будут работать ежедневно, для дворников установлен график. Сотрудники клининга выйдут на работу 6 января. Как и в других УК, каждый день будет дежурить ответственный сотрудник.

Полноценно работать УК «Железнодорожного района» и УК «Левобережного района» начнут уже с 3 января. В новогоднюю ночь, 1, 2 и 7 января определены специалисты, которые заступят на дежурство. Заявки на устранение аварийных ситуаций будут принимать по телефонам: (473) 200-8-300, 202-3-803. Дворники будут мести дворовые территории и убирать контейнерные площадки с 3 января, но при острой необходимости выйдут на работу раньше. Если в Воронеже выпадет снег, клининговая служба приступит к его уборке вне зависимости от праздничных и выходных дней.

Сотрудники УК «Коминтерновского района» и УК «РЭП-101» выходят на работу 3, 4, 5, 6 и 8 января. В новый год, 1, 2 и 7 января в управляющих компаниях будут дежурить специалисты: инженеры, слесари, электрики. Оставить заявку в случае аварийной ситуации можно по телефонам: (473) 200-8-300, 202-3-803. Клининговые службы будет работать по графику или без выходных в случае выпадения обильных осадков.

УК «Бульвар Победы» в новогодние праздники также оставит дежурных, которые будут задействованы в случае экстренных ситуаций. При аварии следует звонить по номеру телефона: (473) 225-14-42. Рабочими днями в УК будут 3 и 6 января, дворники и спецтехника будут работать по необходимости.