Специалисты Воронежэнерго в преддверии новогодних праздников напоминают о правилах электробезопасности

Впереди новогодние праздники и долгожданные зимние каникулы. В эти дни дома и улицы сверкают яркими огнями иллюминаций и гирлянд, поэтому особенно важно помнить основные правила электробезопасности.

Один из главных факторов риска в новогодние праздники – это елочные гирлянды. Не забудьте объяснить вашим детям, что гирлянды нельзя разбирать или пытаться починить, особенно если они включены в розетку - это может привести к удару током.

Основные правила электробезопасности по установке новогодних елок:

– не разрешайте детям самовольно включать иллюминацию елки;

– не разрешайте детям прикасаться к проводам и лампочкам включенной электрической гирлянды;

– не оставляйте детей одних без присмотра возле новогодней елки;

– размещайте елочные гирлянды так, чтобы они не были доступны для детей;

– при покупке елочных гирлянд проверяйте их соответствие с номинальным напряжением электрической сети, наличие сертификата качества изделия;

– подключение световой иллюминации елочных гирлянд выполняйте с установкой устройства защитного отключения – это устройство поможет предотвратить возможные травмы при повреждении проводки новогодних электрических украшений;

- всегда выключайте елочные гирлянды ложась спать или уходя из дома.

Безопасность в быту

Один из опасных факторов, который может привести к трагедии в праздничные дни – это повышенная нагрузка на электросеть из-за обилия работающих электроприборов. Если в доме старая или некачественно выполненная электропроводка, то повышенная нагрузка может привести к короткому замыканию и даже пожару.

Самые распространенные причины электротравм – ремонт электроустановок лицами, не имеющими специальной подготовки. Первое, что необходимо сделать перед тем, как отремонтировать розетку или повесить новую люстру, – не забыть отключить в доме напряжение. Работая, нельзя одновременно прикасаться к электроприборам (выключателям, розеткам, патронам) и заземленным металлическим предметам (батареям отопления, водопроводным и газовым трубам). Но лучше всего, конечно, для выполнения любых электромонтажных работ вызвать специалиста-электрика.

Безопасность на улице

Чтобы избежать несчастного случая и поражения электрическим током во время празднования Нового года необходимо неукоснительно соблюдать меры безопасности при обращении с праздничной пиротехникой. Фейерверки и салюты ни в коем случае нельзя запускать под линиями электропередачи, вблизи опор и подстанций – это представляет угрозу как для жизни человека, так и для оборудования, обеспечивающего электроснабжение потребителей.

Использование салютов и хлопушек под линиями электропередачи любого класса напряжения смертельно опасно. На каждом фейерверке и хлопушке всегда указан радиус безопасной зоны. Это означает, что в этой зоне во время запуска пиротехники не должно быть ни людей, ни зданий, ни линий электропередачи или трансформаторных подстанций.

Чтобы избежать несчастных случаев и травм запомните: -Нельзя влезать на опоры воздушных линий электропередачи (ВЛ) и снимать с них и подстанций предупреждающие знаки и плакаты. Охранные зоны ВЛ установлены на следующем расстоянии: ВЛ-0,4 кВ – 2 метра, ВЛ-10 кВ – 10 метров, ВЛ-35 кВ – 15 метров, ВЛ-110 кВ – 20 метров.

- Опасно находиться на территории энергообъектов и приближаться к оборванным проводам;

-В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, их имуществу. В том числе строго запрещается: – набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы;

– разводить огонь, размещать свалки, складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;

– размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов.

В случае обнаружения повреждений на воздушных линиях электропередачи необходимо сообщить об этом энергетикам по телефону единой бесплатной линии «Россети Центр» 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов). Узнать полную информацию об охранных зонах ЛЭП, а также получить сведения о плановых отключениях можно на сайте компании www.mrsk-1.ru