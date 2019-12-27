Кластер станет драйвером развития

Автор: Михаил БОБРЫШЕВ

Когда проект будет реализован, в Воронежской области появятся новые рабочие места, а казна получит многомиллионные отчисления.

В недалеком прошлом Воронеж считался одним из ведущих промышленных центров страны. Предпосылок для этого было великое множество, в том числе исторических. Именно тут в 1869 году было открыто крупнейшее в Российской империи предприятие по выпуску сельскохозяйственной продукции. Именно здесь в 1932 году было образовано Воронежское акционерное самолетостроительное общество, создавшее сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 и работающее по сей день. И именно в нашем городе с 1946 года существует Конструкторское бюро химавтоматики, выпускающее продукцию для ракетно-космической отрасли. Воронежу по-прежнему есть чем гордиться. Но...

Но все это - наследие прошлого. В наши дни больше предприятий закрывается, нежели открывается. Достаточно вспомнить участь Садовского сахарного завода (он, кстати, был старейшим в области), стеклотарного завода «Раско» и «Воронежского завода строительных алюминиевых конструкций»...

Тем удивительнее выглядит стремление некоторых энтузиастов открывать или объединять новые или уже имеющиеся производства (зачастую это происходит не благодаря, а вопреки обстоятельствам). Один из таких примеров - Межрегиональный насосостроительный кластер, созданный в августе 2018 года.

На встрече в июле 2019 года Сергей Валюхов и генеральный директор АО «СИГМА ГРУП» Милан Шимоновски рассказали главе региона о плане создания совместного предприятия.

НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Напомним, что Межрегиональный насосостроительный кластер был сформирован в 2016 году, а его якорным предприятием стало АО «Турбонасос» - один из флагманов в производстве насосной продукции для ведущих отраслей национальной экономики (нефтегазовой, химической, металлургической и других).

Как стало известно журналистам, сейчас идет подготовка документов на получение разрешения на строительство, площадка расположится у села Ендовище (Семилукский район Воронежской области). Строительство планируется начать уже в третьем квартале 2020 года.

Кроме АО «Турбонасос» в кластер входят еще двенадцать предприятий. Целый ряд крупных компаний рассматривается в качестве поставщиков и подрядчиков.

Столь широкий спектр позволяет производить высокотехнологичную продукцию «под ключ»: начиная от изготовления деталей и заканчивая испытаниями и сертификацией. «Под ключ» и - что очень важно - непосредственно на территории региона.

ТРАДИЦИИ И СВЯЗИ

Тут необходимо сделать небольшое отступление. Читатель может спросить: «Неужели в нашей стране больше нет крупных объединений производителей насосной продукции?» К сожалению, нет. Во времена Советского Союза мощный центр насосостроения был создан в городе Сумы на Украине. Но с распадом СССР он потерял для России всякое прикладное значение.

С идеей сделать насосный кластер в России выступил генеральный директор, генеральный конструктор АО «Турбонасос» Сергей Валюхов (недавно предприятие, созданное им в 1992 году, отметило 25-летие). Он вспоминает: «Когда я защищал докторскую диссертацию, было много гостей из Украины и Белоруссии, с которыми мы договорились проводить международные конференции по насосам...»

Сказано - сделано. С 2001 года в Воронеже каждый нечетный год проходят международные научно-технические конференции «СИНТ» (СИстемы, Насосы, Турбины). Юбилейная, десятая по счету конференция состоялась в сентябре 2019 года.

На нее в Воронеж традиционно приехали представители не только российских регионов, но и разных стран мира, в том числе США, Чехии, Германии, Италии, Японии, Украины, Белоруссии, Польши и Казахстана (санкции санкциями, но диалог и сотрудничество для разумных предпринимателей важнее).

Участники конференции обменялись мнениями и обсудили самые актуальные вопросы в области насосостроения. Однако ключевым мероприятием на форуме стала презентация Межрегио- нального насосостроительного кластера. К слову, разговоры о создании возникли еще тогда, когда была проведена первая конференция «СИНТ» - в начале «нулевых». Проект детально прорабатывался все эти годы!

МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ

Рядовой воронежец может задать вполне резонный вопрос: «А мне-то от этого кластера что будет?» Ответ прост. Межрегиональный насосостроительный кластер может стать драйвером для развития всего региона, полагают опрошенные нами специалисты. Это рабочие места, налоги в казну… Лучше обратиться к цифрам. Ожидается, что в производстве будет занято не менее одной тысячи человек, а годовой оборот составит около трех миллиардов рублей. Это значит, что ежегодно в бюджет области будет поступать около 700 миллионов рублей. И это не говоря об инвестиционной привлекательности региона и имиджевой составляющей...

И это только местная повестка. Но ведь есть еще и федеральная! Например, никто не отменял такой важный процесс, как импортозамещение. Зависит ли наша страна от импорта насосного оборудования, мы попросили рассказать Сергея Валюхова.

- Частично мы все еще зависим. Но дело налаживается, - отмечает генеральный директор АО «Турбонасос». - Самая печальная картина была в 1990-е годы: тогда доля импортных насосов составляла около 70%. Сейчас этот показатель - 40%. Думаю, через 10 - 15 лет количество импорта будет сокращено до минимума, до 5 - 10%.

ПРИ ЧЕМ ТУТ НЕМЕЦКИЙ АВТОПРОМ?

А ведь наше ничуть не хуже заграничного. Вот яркий пример. Первый насос, который компания Сергея Валюхова изготовила для «Новолипецкого металлургического комбината», с легкостью заменил насос известной немецкой компании Rheinhütte. Результат работы отечественного предприятия оказался выше всяких похвал. Сейчас в АО «Турбонасос» шутят, что даже немного… жалеют об этом.

- Это палка о двух концах. Мы сделали так, как нас учили, - настолько хорошо, насколько это возможно. Но с точки зрения рынка мы пос-тупили не совсем правильно. Надо было сделать лишь чуть-чуть лучше, чем конкуренты… Почему? Ну, если продукция работает годами, то ее не нужно менять. Стало быть, мы сами себя лишили заказов, - шутит Сергей Валюхов. - Если говорить серьезно, то отечественные насосы успешно конкурируют с импортными аналогами. Например, у насосов Warman четыре тысячи часов гарантии, мы же даем двенадцать тысяч. Чувствуете разницу?

К разговору присоединяется руководитель АО «НИИ ЛМ» (научно-исследовательский институт лопастных машин) Сергей Повеквечных. Для большей наглядности он приводит пример из автомобильной промышленности.

- Помните, как раньше немцы свои машины делали? Это были неубиваемые машины! - говорит он. - Теперь после ста тысяч километров они начинают «сыпаться», чтобы водители уже заранее задумывались о покупке нового автомобиля. Принципы-то везде одни и те же… Но, с нашей точки зрения, гораздо правильнее делать ставку на качество и долговечность продукции, а не превращать заказчика в дойную корову.

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ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

И Сергей Валюхов, и Сергей Повеквечных подчеркивают: в области насосостроения, как и во всех других сферах промышленности, все решают кадры. В связи с этим возникает вопрос сугубо практического характера: если в Межрегиональном насосостроительном кластере будут работать не менее тысячи человек, то наберется ли в Воронежской области столько специалистов? Но и тут все продумано до мелочей, недаром проект «вынашивался» с начала 2000-х годов!

Отметим, что в 2003 году под руководством Сергея Валюхова в Воронежском государственном техническом университете была создана кафедра нефтегазового оборудования и транспортировки. В 2011 году усилиями генерального директора АО «Турбонасос» и специалистов кафедры была открыта аспирантура по специальности «Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты».

- В последние годы молодые специалисты резко прибавили в качестве. Ребята пошли более грамотные, целеустремленные, уверенные в себе, - подчеркивает генеральный директор АО «Турбонасос». - Конечно, идеальной ситуацию пока не назовешь, но мы прикладываем усилия для того, чтобы молодежь росла и развивалась. Например, подхватываем студентов, пока они еще учатся, знакомим их с работой, они привыкают. Если два человека из десяти останутся у нас, то это уже хорошо. Это значит, что они сделали осознанный выбор и обязательно принесут пользу в будущем.

- Кадров хватит, резерв есть, главное - сохранять на предприятиях преемственность поколений, - убежден руководитель АО «НИИ ЛМ». - В нашем деле мало быть профессионалом. Необходима команда единомышленников. И тогда все получится.

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ПОМОЩЬ СВОИМ

На реализацию всего проекта может потребоваться три-четыре года (если начать строительство в следующем году). Кроме того, в этом вопросе очень важна поддержка со стороны власти. А она, будем надеяться, есть и будет. По крайней мере, соответствующие сигналы из администрации Воронежской области поступали.

Напомним, что в июле 2019 года губернатору Воронежской области Александру Гусеву представили проект создания на территории области совместного предприятия чешской компании «СИГМА ГРУП» и воронежского АО «НИИ ЛМ». Как нетрудно догадаться, производство планируется разместить на площадке Межрегионального насосостроительного кластера (речь идет о мощностях по производству и сборке, инженерном корпусе для научно-исследовательской работы. - Авт.).

Александр Гусев публично заявил, что правительство региона приветствует стремление иностранных инвесторов к взаимодействию с воронежскими предприятиями и «со своей стороны готово оказать необходимую поддержку совместному проекту».

Остается лишь пожелать, чтобы это случилось и вовремя. Ведь продукция отечественных компаний не только на уровне, но зачастую и лучше импортной.

КСТАТИ

В начале декабря 2018 года министр промышленности и торговли РФ подписал Приказ № 4838, в котором Межрегиональный насосостроительный кластер и спецорганизация кластера признаны соответствующими требованиям Постановления Правительства РФ № 779 и включены в Реестр Минпромторга РФ. С 9 января 2019 г. информация о Межрегиональном насосостроительном кластере отображается на сайте Геоинформационной системы https://www.gisip.ru/#!ru/clusters/174/

НАША СПРАВКА

В ноябре 1992 года в составе Конструкторского бюро химавтоматики был образован научно-производственный комплекс «Турбонасос» по созданию насосного оборудования в рамках диверсификации производства.

Позже на базе комплекса было образовано предприятие ФГУП «Турбонасос».

В январе 2012 года предприя-тие ФГУП «Турбонасос» приватизировано путем преобразования в ОАО «Турбонасос», а в июле 2017 года переименовано в акционерное общество «Турбонасос».

КОНКРЕТНО

С кем сотрудничают промышленники из Воронежа

Стратегическими партнерами АО «Турбонасос» являются ведущие отечественные компании. В их числе - ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Транснефть», ПАО «ППГХО», ПАО «Лукойл», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «ОХК УРАЛХИМ», ПАО «ПОЛЮС» и другие.

Отечественные насосы успешно конкурируют с импортными аналогами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К слову, на международной научно-технической конференции «СИНТ» в 2019 году обсудили еще одно важное направление - выпуск гражданской продукции предприя-тиями оборонно-промышленного комплекса России. Диверсификация ОПК - задача, которую поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

- В 2016 году в Послании Федеральному Собранию была поставлена задача по увеличению предприятиями ОПК выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Ее доля в общем объеме производства оборонных предприя-тий должна к 2020 году составить 17%, к 2025 му дойти до 30%, а к 2030 му - до 50%.

В начале октября 2019 года с докладом на эту тему на выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации выступил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В пример он привел создание на базе воронежского оборонного предприятия «Турбонасос» Межрегионального насосостроительного кластера. Губернатор Воронежской области сообщил, что его участники производят спецтехнику оборонного назначения, а также широкую номенклатуру нефтяных, химических и шламовых насосов, пользующихся широким спросом.

НА ЗАМЕТКУ

С декабря 2011 года по инициативе генерального директора АО «Турбонасос» Сергея Валюхова издается специализированный научно-технический журнал «Насосы. Турбины. Системы». На сегодняшний день это единственный официальный печатный орган Российской ассоциации производителей насосов.