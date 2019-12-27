Воронежский филиал СОГАЗ-Мед продолжает реализацию проекта «Программа лояльности СОГАЗ-Мед»

Как на практике одна из крупнейших страховых компаний «СОГАЗ-Мед» заботится о здоровье своих застрахованных –рассказала директор Воронежского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Юлия Вениаминовна Бессарабова.

Почему сегодня возросла роль страховых компаний?

Сегодня страховые медицинские организации (СМО) играют очень важную роль в российском здравоохранении. СМО выполняют множество функций, направленных на улучшение здоровья населения и повышение доступности и качества медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС): информируют застрахованных лиц о необходимости пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр; контролируют прохождение гражданами профилактических мероприятий, индивидуально работают с теми, кто не отозвался на приглашение прийти на диспансеризацию и не пришел в лечебные учреждения для проведения медицинских обследований; разъясняют застрахованным необходимость ведения здорового образа жизни и проведения ранней диагностики заболеваний, когда болезнь еще не дает о себе знать, и нам кажется, что мы здоровы.

В чем суть проекта «Программа лояльности СОГАЗ-Мед»?

Задача СОГАЗ-Мед - максимально привлечь население к здоровому образу жизни и профилактическим мероприятиям. Именно для этих целей и реализуется проект «Программа лояльности СОГАЗ-Мед».

Для своих застрахованных СОГАЗ-Мед создает максимальные возможности для сохранения здоровья: занятия спортом и отдых, современная диагностика и лечение - все эти услуги застрахованные СОГАЗ-Мед могут получить на уникальных условиях у партнеров СОГАЗ-Мед по программе лояльности.

Где найти перечень партнеров СОГАЗ-Мед?

Партнеры СОГАЗ-Мед - медицинские центры, стоматологические клиники, спортивно-оздоровительные клубы, аптеки, дома отдыха. Список партнеров постоянно расширяется. Список компаний-партнеров СОГАЗ-Мед, а также условия предоставления скидок можно найти на сайте www.sogaz-med.ru в разделе «Программа лояльности» или уточнить у специалистов СОГАЗ-Мед.

Важно отметить, что застрахованные СОГАЗ-Мед могут получать услуги партнеров со скидками во всех регионах РФ, где компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность, независимо от места получения полиса ОМС СОГАЗ-Мед.

Что нужно сделать, чтобы получить услуги со скидками?

В 2020 году все, кто оформит полис ОМС в СОГАЗ-Мед, бесплатно получит специальную сервисную карту – именную пластиковую карту. Для получения скидки при обращении за услугой к компании-партнёру необходимо предъявить эту карту либо полис ОМС, полученный в СОГАЗ-Мед ранее. Владельцы сервисных карт также смогут использовать её как удобное дополнении к бумажному полису ОМС при записи на приём к врачу.

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Как оформить карту лояльности?

Для оформления полиса ОМС и получения именной сервисной карты необходимо с документами (паспортом и СНИЛС, свидетельством о рождении – для детей до 14 лет) обратиться в офисы СОГАЗ-Мед.

Интервью директора Воронежского филиала СОГАЗ-Мед

Ю.В. Бессарабовой можно прослушать по ссылке https://www.vrn.kp.ru/radio/27073/4143257/

Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

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