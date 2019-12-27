2019-12-27T16:37:37+03:00
Общество

В Воронеже отремонтировали Городской Дворец культуры

В учреждении провели внутренние работы, обновили фасад, кровлю и коммуникации
Татьяна МИСТЮКОВА
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Справедливости ради стоит отметить, что Дом культуры «Машиностроителей» (находится на ул. 9 Января) уже давно так не называется. В 1997 году мэрия приняла его на свой баланс от профильных профсоюзов. С того времени ДК стал называться Городской Дворец культуры.

Построили ДК в 1979 году, и на сегодняшний день в нем занимаются в более чем 60 кружках порядка тысячи человек.

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В последние годы ГДвК находился не в лучшем состоянии: помещения, коммуникации, фасад требовали капитального ремонта. Общая неряшливость его внешнего и внутреннего облика накладывалась на сохранившиеся советские интерьеры. В общем, на начало текущего года Дворец требовал хорошей реконструкции. В разработке проекта приняли участие члены Союза московских архитекторов – они совместно с воронежскими специалистами составили универсальный прототип нового культурного центра для строящихся районов. Их наработки легли в основу проекта реконструкции Городского Дворца культуры.

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В итоге отремонтировали кровлю, фасад здания и ступеньки, ведущие к нему. Для людей с ограниченными возможностями установили пандус, кроме того, в самом ДК сделали для них отдельный санузел. Старый баннер с надписью «Городской Дворец культуры» на фасаде убрали. Вместо этого стену, на которой он находился, выкрасили в «белый лист». А вот советский барельеф над входом решили не менять, а просто привести его в порядок.

Первый этаж теперь представляет собой «аквариум» - остекление создает в помещении хорошую освещенность и придает современное звучание всему учреждению. В фойе создана большая рекреация в спокойных цветах (дерево и серый тон). Зрительный зал обновили полностью – поменяли сцену, установили новые кресла, новое звуковое и световое оборудование. Кроме того, на первом этаже сделали игровую комнату для самых маленьких посетителей.

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В ГДвК по-прежнему можно увидеть уникальные инструменты в Музее забытой музыки, научиться танцам, рисованию, эстрадному пению. Для старшего поколения на базе учреждения работают кружок по садоводству, клубы песни и танца и проч. объединения.

В четверг, 26 декабря, Вадим Кстенин оценил итоги реконструкции.

- То состояние, в котором Дворец находился еще полгода назад, никаким образом не вязалось со словами дворец и культура. Поэтому было принято решение провести в этом сооружении серьезный капитальный ремонт. Я думаю, что нашим детям, да и не только детям, но и всем артистам будет очень приятно здесь находиться и работать, - сказал градоначальник.

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По его словам, в планах мэрии стоит комплексное благоустройство прилегающей ко дворцу территории, которое в том числе позволит придать скверу Машиностроителей новую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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