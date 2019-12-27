Выходные в Воронеже: елки, куклы, крысиные бега и велозаезд

КУКОЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Мышки и мишки, зайки, снеговики и феечки - в выставочном зале на Пушкинской, 7 началось «Кукольное поМИШАтельство». Эта выставка проходит в нашем городе второй раз и сейчас посвящена новогодней теме - рождественским историям. Каждый автор увидел ее по-своему: кроме традиционных Делов Морозов и Снегурочек творцы предлагают целые кукольные сюжеты - зимние забавы детворы, карнавалы, наряженные игрушками елки, есть даже рыбак на зимней рыбалке, необычная елка-медведь и резиденты "Камеди клаб" Гарик Мартиросян, Павел Воля и двойник Путина Дмитрий Грачев с шутовскими атрибутами - портретной сходство потрясающее, юмористы как живые!

Свои творения представили авторы со всей России и СНГ. Воронежцев ждет большое количество авторских кукол и мишек Тедди. Здесь можно обзавестись подарками к Новому году и Рождеству. Выставка продлится три недели, посмотреть ее можно бесплатно по 15 января включительно. Часы работы с 12.00 до 19.00.

ЕЛКА У РЫНКА

27 декабря в 14.30 у Центрального рынка откроется елка Ленинского района. Воронежцев ждет новогоднее театрализованное представление «Новые приключения Бременских музыкантов и Деда Мороза» по мотивам мультика «Бременские музыканты». В программе также подвижные игры, музыкальные и хореографические номера.

ОТКРЫТИЕ КАТКА

28 декабря в 14.00 на площади Ленина, наконец, откроют бесплатный городской каток. Ледовую площадку давно смонтировали, но использовать ее не позволяла плюсовая температура, а на этих выходных обещают легкий морозец.

ТЕАТР В КИНО «Мадемуазель Нитуш»

28 декабря в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из театра имени Вахтангова. Покажут «Мадемуазель Нитуш» с Марией Ароновой. Постановка продолжает традицию музыкальных спектаклей, в которых вахтанговская школа с ее особым шармом, где элегантность и изящество уживаются с остроумной шуткой, прелестным вокалом, озорным танцем, создает особый стиль игры - легкий, ироничный, заразительный. В спектакле, поставленном Владимиром Ивановым, звучит живой оркестр и живые голоса, а его герои, пройдя через все перипетии водевильных интриг, обретают, наконец, каждый свое счастье: хормейстер монастырского пансиона наслаждается постановкой своей оперетты на подмостках дижонского театра, воспитанница пансиона, мечтавшая о театре, становится певицей и находит свое личное счастье в лице блистательного драгунского лейтенанта Шамплатро...

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ТЕАТР В КИНО «Щелкунчик»

29 декабря в 14.30 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Большого театра. «Щелкунчик» - самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера - и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет ёлка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.

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ТЕАТР В КИНО «Амстердам»

29 декабря в 18.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из "Современника". Покажут "Амстердам" - удивительный спектакль, который заставляет зрителей сначала смеяться до слёз, потом плакать сквозь слезы, а в финале умиляться над хэппи-эндом. Первое действие - действительно комедия, с забавными и нелепыми ситуациями, гротеском, алкоголем и даже эротическим сном. Но затем сквозь весёлость и кураж начинает просматриваться другая сторона медали: взаимоотношения отцов и детей XXI века. Как пережить новость о том, что твой сын (в которого вложена куча денег, надежд и британского образования) приехал в Амстердам на гей-парад? Да ещё с приятелем по имени Долорес! Но во втором действии каждого персонажа разворачивают к зрителю другой стороной. И оказывается, что всё разрешимо, надо только научиться слышать и понимать друг друга. В спектакле много юмора, анекдотичности и шуток на грани фола, но всё настолько тонко, что нет вульгарности. Тем не менее спектакль для зрителей старше 18 лет.

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КРЫСИНЫЕ БЕГА

В зоопарке 28 декабря в 13.00 пройдет веселое ЗООзанятие "История новогодней Ёлки".

А 28 и 29 декабря запланирована познавательная программа "Крысиные бега" с демонстрацией главного героя новогодних представлений - крысы по кличке Шуша. Начало в 14.00.

ВЕЛОЗАЕЗД

29 декабря в 13.00 в Воронеже стартует ежегодная велопокатушка. Участники стартуют от главной городской елки на площади Ленина. Маршрут пройдет по центральным улицам, скорость 15-20 км/ч. Форма одежды и велосипеда - праздничная и нарядная - мишура, гирлянды, бенгальские огни и хлопушки. Организаторы советуют взять термосы с чаем.

ВЫСТАВКА КОСТЮМОВ

28 и 29 декабря в выставочном зале музея имени Крамского можно бесплатно посетить выставку «Театр костюма Марии Федоровой». Проект посвящен Году театра в России и представил образцы театрально-декорационного искусства, костюмы, графику, коллажи художницы, известного автора концептуального сценического костюма.

Воронежцам, в частности, показывают около 100 эскизов костюмов, графических произведений на тему театра, созданных автором начиная с 1970-х годов, - для театральных постановок по произведениям Лопе де Вега, Островского, Олеши, Брагинского и Рязанова, Мережко, для концертного исполнения балета «Демон» артистами Большого театра, для артистов Госоркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова.

- Центр экспозиции - концертные костюмы артистов театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. В костюмах «Красный распев», «Ситцы», «Игрушки», «Казачьи» прослеживается связь с народной мудростью, традиционностью и вечными ценностями, - отметили в музее. - Первые работы по народным мотивам, которые были созданы в начале 1970-х годов в легендарном Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком мосту, куда художницу пригласил Вячеслав Зайцев, - экспонируются в разделе «Мода».

Цикл «Театр портрета» представил специальный участник выставки – сын художницы Даниил Федоров. Это портреты Александра Калягина, Валерия Фокина, Марка Захарова, Юрия Соломина, Константина Райкина, Олега Басилашвили, Алисы Фрейндлих, Владимира Этуша и других. Выставка дополнена тематическими видеофильмами, театральными афишами, буклетами и программками, каталогами, книгами, рисунками, фотографиями и документами из архива семьи.

Экспонаты представлены театральным музеем имени Бахрушина, Липецким художественным музеем, театром «Русская песня», из собрания Федоровых.

Выставка продлится по 19 января.