2019-12-26T14:40:23+03:00
Общество

Воронежцы станут платить за капремонт 9,08 рубля с квадратного метра

Тариф вырастет впервые за пять лет
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

С 2020 года после длительного перерыва резко вырастет размер ежемесячного взноса за капитальный ремонт. Вместо нынешних 6,6 рубля он составит 9,08 рубля с квадратного метра площади квартиры. Приказ о повышении тарифа выпустил департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области.

Необходимость повышения тарифа чиновники аргументируют подорожанием стоимости работ и строительных материалов. Размер платы оставался неизменным в течение пяти лет – с 2015 года. Первоначально, в 2014 году, тариф был 6,2 рубля.

Напомним, средства на ремонт дома можно накапливать как на общем счете регионального оператора, так и на персональном счете дома. Каждый из этих способов имеет свои привилегии и недостатки. В первом случае жильцам не нужно ждать, когда именно их дом накопит необходимую для проведения ремонта сумму – деньги возьмут из общей «копилки». Во втором случае придется дожидаться полного сбора средств или установить целевой сбор. Но зато накопления дома всегда прозрачны и понятны.

В программу капремонта до 2044 года 9078 многоквартирных домов общей площадью более 41 млн кв. м, в том числе 4672 дома в Воронеже и 4406 - в муниципальных районах области. Каждые три года планы актуализируют.

В силах жильцов приблизить работы или, наоборот, перенести их на более поздний срок. Для этого нужно принять соответствующее решение, оформить его и передать на рассмотрение комиссии.

Отдельные категории собственников имеют право на получение субсидии. Это одинокие пенсионеры и члены семьи в возрасте старше 70 лет, пенсионеры и инвалиды из одной семьи, а также категории федеральных льготников (ветераны труда; реабилитированные жертвы политических репрессий; члены семей погибших в мирное время; инвалиды I и II группы; семьи, имеющие детей-инвалидов; инвалиды и участники Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий и другие). Однако право на получение субсидий имеют лишь добросовестные граждане, не имеющие задолженности по уплате взносов. Если у льготника две и более квартир в собственности, то он имеет право на компенсацию только по одной из них, а взносы на остальное жилье обязан оплачивать в полном объеме.

Все о программе капремонта в Воронежской области можно узнать из большого материала «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я сказал - выходи»: кондуктор высадил четвероклассницу в лесу рядом с дальнобойщиками из-за забытой справки
В Новосибирске 10-летняя девочка забыла дома бумажку, подтверждающую, что она школьница. Ребенка выгнали из салона на пустырь, несмотря на темень за окном
Новости 24
В Воронеже собутыльники сломали ребра знакомому
Местный житель о покушении на главу района под Воронежем: «В Рамони есть что делить»
Воронежский пильщик превратил аварийные деревья в произведения искусства
В Воронеже осудили посетителя шашлычной, устроившего стрельбу из автомата
Стало известно, как будут работать воронежские медучреждения в новогодние праздники
В Воронежской области будут судить директора УК, незаконно вывозил коммунальные отходы за деньги
В Воронежской области мужчина похитил мопед, чтобы сделать из него мотоблок
Воронежцам рассказали, как выбирать икру перед Новым годом
Воронежцам, мерзнущим в многоквартирном доме после капремонта, пообещали решить проблему
«Для нас это был шок»: в администрации рассказали о пострадавшем главе Рамонского района
В Воронеже продавец незаконного елочного базара пытался спрятаться в машине
Полторы тонны мяса уничтожили из-за нарушений на воронежском предприятии
Появились фотографии повреждений автомобиля главы Рамонского района после покушения
Отрезок деревянной трубы древней воронежской канализации передали в музей ВГТУ
В новом году в Воронеже восстановят линии рециркуляции к 90 объектам
На месте покушения на главу Рамонского района не нашли второго взрывного устройства
Правительство Воронежской области окажет помощь семье главы района, чью машину взорвали
Бомж в Воронеже вырвал золотые серьги у 64-летней пенсионерки