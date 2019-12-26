Воронежцы станут платить за капремонт 9,08 рубля с квадратного метра

С 2020 года после длительного перерыва резко вырастет размер ежемесячного взноса за капитальный ремонт. Вместо нынешних 6,6 рубля он составит 9,08 рубля с квадратного метра площади квартиры. Приказ о повышении тарифа выпустил департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области.

Необходимость повышения тарифа чиновники аргументируют подорожанием стоимости работ и строительных материалов. Размер платы оставался неизменным в течение пяти лет – с 2015 года. Первоначально, в 2014 году, тариф был 6,2 рубля.

Напомним, средства на ремонт дома можно накапливать как на общем счете регионального оператора, так и на персональном счете дома. Каждый из этих способов имеет свои привилегии и недостатки. В первом случае жильцам не нужно ждать, когда именно их дом накопит необходимую для проведения ремонта сумму – деньги возьмут из общей «копилки». Во втором случае придется дожидаться полного сбора средств или установить целевой сбор. Но зато накопления дома всегда прозрачны и понятны.

В программу капремонта до 2044 года 9078 многоквартирных домов общей площадью более 41 млн кв. м, в том числе 4672 дома в Воронеже и 4406 - в муниципальных районах области. Каждые три года планы актуализируют.

В силах жильцов приблизить работы или, наоборот, перенести их на более поздний срок. Для этого нужно принять соответствующее решение, оформить его и передать на рассмотрение комиссии.

Отдельные категории собственников имеют право на получение субсидии. Это одинокие пенсионеры и члены семьи в возрасте старше 70 лет, пенсионеры и инвалиды из одной семьи, а также категории федеральных льготников (ветераны труда; реабилитированные жертвы политических репрессий; члены семей погибших в мирное время; инвалиды I и II группы; семьи, имеющие детей-инвалидов; инвалиды и участники Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий и другие). Однако право на получение субсидий имеют лишь добросовестные граждане, не имеющие задолженности по уплате взносов. Если у льготника две и более квартир в собственности, то он имеет право на компенсацию только по одной из них, а взносы на остальное жилье обязан оплачивать в полном объеме.

Все о программе капремонта в Воронежской области можно узнать из большого материала «КП».