2019-12-26T11:31:56+03:00
Общество

Посылки СберЛогистики можно получить на кассах «Пятерочки»

8000 магазинов «Пятерочка» начнут выдавать посылки «СберЛогистики» в начале 2020 года
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Компания «СберЛогистика» (входит в экосистему ПАО Сбербанк) и 5Post (дочерняя структура X5 Retail Group) подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились, что 5Post будет доставлять посылки «СберЛогистики» в «Пятерочки» и выдавать их на кассах. Получить отправления можно будет в 8000 магазинов «Пятерочка» во всех регионах присутствия торговой сети.

Чтобы забрать посылку на кассе, клиенту нужно будет назвать номер заказа и код из СМС. Новая услуга будет доступна в начале 2020 года для отправлений, вес которых не превышает 10 кг.

В рамках партнерства «СберЛогистика» обеспечит транспортировку своих отправлений до распределительных центров Х5, откуда силами 5Post их доставят в универсамы сети. В проекте участвует 12 таких центров — в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронежской, Калужской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской областях и Республике Адыгея.

Сергей Малышев, генеральный директор «СберЛогистики»:

«Мы хотим быть максимально близко к нашим клиентам-получателям — в удобных и часто посещаемых местах, расположенных на привычных для людей маршрутах. Вот почему мы развиваем уникальную инфраструктуру, включающую в себя не только сеть пунктов выдачи посылок и постаматов, но и крупнейшую в России федеральную сеть складов класса А, чтобы обеспечить конкурентные сроки доставки».

Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post:

«Наши почтовые сервисы доказали свою востребованность среди покупателей. Мы провели исследование, которое показало, что каждый четвертый респондент — самостоятельно либо с помощью кого-то из членов семьи — уже получал заказ в нашем магазине. Надеюсь, в будущем этот показатель будет только расти».

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