В Воронеже открылся центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес»

В среду, 25 декабря, в Воронеже на ул. Свободы, 21 открылся первый в регионе центр «Мой бизнес». Здесь уже состоявшиеся и будущие предприниматели могут получить более 200 услуг.

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В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Работа центра выстроена по принципу «одного окна», чтобы представитель юридического лица мог получить все услуги в одном месте и максимально сэкономить время для других важных дел.

В открытии «Моего бизнеса» приняли участие губернатор, предприниматели, чиновники правительства и мэрии Воронежа, представители банковского сектора и др.

Как отметил Александр Гусев, появление «Моего бизнеса» в Воронежской области – важное и значимое событие:

- Это очень правильный формат, когда мы не заставляем предпринимателя ходить по «кабинетам» исполнительных органов власти, а даем ему возможность решить все вопросы в рамках «одного окна». Надеюсь, что эффектом от этого станет увеличение в области предпринимателей, малых предприятий. Мы постараемся перенести сюда все наши структуры, которые занимаются поддержкой малого предпринимательства, а также постараемся, чтобы вы все знали о наших следующих шагах, которые мы будем внедрять для усиления господдержки, - отметил глава региона.

Александр Гусев подчеркнул, что на базе «Моего бизнеса» работает центр микрофинансирования, центр поддержки экспорта и проч. Также, по словам губернатора, в региональном правительстве разрабатывается программа поддержки малых предприятий в сферах промышленности (в Масловском индустриальном парке для их размещения сейчас возводят специальный корпус), частного дошкольного образования и строительства частных объектов спорта. Цель программы – с помощью средств бизнеса и государства создать новые проекты и сделать их востребованными среди населения.

- Мы постараемся не только заниматься защитой прав и решением сложностей и возникающих вопросов, но и (даже в большей степени) популяризировать предпринимательскую деятельность и вовлекать в нее как можно больше людей, упрощая процедуру вхождение в нее. Это оформление документов, получение разрешений, сведений и мер господдержки, - пояснил Александр Гусев.

Также губернатор рассказал, что в январе следующего года в Воронежской области появится уполномоченный по правам предпринимателей. Его приемная будет находиться также в центре.

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СТРУКТУРА «МОЕГО БИЗНЕСА»

«Мой бизнес» находится в центре города, недалеко от правительства области. Он представляет собой большой офис, разделенный на зоны. На входе для приема посетителей организованы 10 окон. Это своего рода первая инстанция, в которой сотрудники центра готовы ответить на вопросы предпринимателей и рассказать, например, о существующих программах поддержки. Кроме того, в центре есть четыре переговорных комнаты, зал для тренингов, конференц-зал. Перечисленные помещения оснащены системами видеоконференцсвязи, акустическим и презентационным оборудованием. Также на ул. Свободы, 21 предприниматели могут получить необходимую информацию для устройства своего «детища» от сотрудников МЧС и Роспотребнадзора.

Организация такого центра в регионе стала возможной благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ УСЛУГИ ЦЕНТРА

К их числу относятся: консультации по мерам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, открытие ИП и ООО, обучение по образовательным программам, участие в выставках, предоставление микрозаймов и поручительств, открытие расчетных счетов в банках и прием заявок на присоединение к коммунальным сетям и проч.