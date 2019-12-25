В воронежском спорткомплексе «Гран-при» открылся уникальный передвижной скалодром

Автор: Олег КУЗНЕЦОВ

В спорткомплексе «Гран-при» на улице Ворошилова теперь есть самое современное оборудование для занятий всеми видами скалолазания. Последним штрихом стала установка передвижного скалодрома, предназначенного для занятий боулдерингом (подъемом по коротким предельно сложным трассам, похожим на натуральные скалы и горы). Его можно ставить на 20 колес и свободно перемещать. Также теперь появилась новая трасса для «скоростников». Уже в январе 2020 года на площадках «Гран-при» будет тренироваться сборная России.

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На открытии новых площадок скалодрома подробнее о них и о планах их использования рассказали те, кто участвовал в их создании.

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- Дорогие друзья! Самое приятное, что город наш развивается, постоянно открывается что-то новое, - сказал глава воронежской Группы компаний Евгений Хамин. – Еще приятнее, когда появляется что-то уникальное в масштабах России. Но важнее всего, когда все это имеет отношение к здоровому образу жизни. Надеемся, что с помощью этого оборудования в недалеком будущем у нас появятся свои олимпийские чемпионы, а мы за них будем болеть на самых крупных соревнованиях. Благодарен помощи Фонда поддержки Олимпийцев России, городских и областных властей, федераций скалолазания. Но главное – все это было бы невозможно и неинтересно без людей, любящих физическую культуру и спорт. Всем им желаем успехов, поздравляем с сегодняшним праздником скалолазания!

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- Воронежский спорткомплекс – уникальный для нашей страны, - отметил вице-президент федерации скалолазания России Владимир Маламид. – Нигде больше нет такого уровня трассы на «трудность». Немного и подобных воронежским площадок для боулдеринга и соревнований на скорость. Ну а если оценивать все в комплексе, то аналогов этому уж точно в России нет. Признаться, не верил, что все задуманное получится. Однако теперь уже факт, что в нашем спорткомплексе лучшие спортсмены России будут тренироваться, чуть ли не по полгода. Сделаем все возможное, чтобы все это оборудование приносило максимальный эффект.

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Спортсмены уже опробовали новые площадки. Впереди соревнования самого высшего уровня. В марте 2020 года спорткомплекс «Гран-при» примет чемпионат России по скалолазанию, а в августе – первенство мира.

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