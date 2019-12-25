В Воронеже определили победителей конкурса по созданию концепта международного аэропорта имени Петра I

24 декабря подвели итоги архитектурного конкурса по созданию концепта международного аэропорта Воронеж имени Петра I. Лучшие работы студентов факультета архитектуры и градостроительства Воронежского государственного технического университета будут использованы при разработке рабочего проекта аэровокзального комплекса. Дипломы и денежные сертификаты победителям вручили президент финансовой компании «Аксиома» Сергей Журавлев и генеральный директор Иван Кандыбин.

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«Сильная архитектурная школа»

Всего на конкурс было представлено пять проектов. Работы велись под руководством преподавателей вуза, профессиональных архитекторов и проектных организаций.

Первую премию в размере 350 тысяч рублей получила команда под руководством Елены Поспеевой. В ее состав вошли: Кирилл Логунов, Борис Соколков, Максим Жданов, Дмитрий Матюхин.

Второе место и 200 тысяч рублей вручили команде в составе Татьяны Железной, Наталии Милосердовой, Ксении Суслиной, Арины Четиной под руководством Юрия Власова и Екатерины Соловец. Также «серебро» заслужили Оксана Мамонтова, Виктория Курманаева, Анастасия Попова, Александра Рягузова, Софья Степанова и Анастасия Звягинцева. Эта команда выступала под руководством Наталии Семеновой и Наталии Султановой.

Третья премия в размере 125 тысяч рублей присуждена Анне Бакалейник, Оксане Безруковой, Юлии Одинцовой, Татьяне Рубцовой – они трудились под руководством Александра Забнина. А также Анастасии Шестаковой, Анастасии Стеганцевой, Игорю Зайцеву, Анастасии Юрпольской, Юлии Верещагиной - под руководством Наталии Семеновой и Наталии Султановой.

- Радует, что в опорном университете есть активные студенты, которые не побоялись принять участие в конкурсе, потратили свои выходные на создание этих сложных проектов, очень профессионально сделанных. Работая над этим, они смогли задать себе массу вопросов, осознать те ограничения, которые возникают в транспортном строительстве. Мы увидели пять сильных проектов, в каждом из них было определенное решение, которое можно использовать в работе, причем не только для аэропорта. Чувствуется, что в вузе сильная архитектурная школа, - подчеркнул руководитель корпорации AEON, владелец компании Новапорт Роман Троценко.

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Связь с Петром I через архитектуру

При разработке проектов студенты учли, что здание аэропорта должно быть высокотехнологичным. У проектировщиков стояла задача грамотно «вписать» новое здание в уже сформировавшуюся композицию. Важно адаптировать функциональные зоны обслуживания пассажиров и посетителей для всех категорий пользователей.

- В процессе обучения на студентов обрушивается большой поток теоретической информации, а участие в создании таких проектов помогает изменить эту ситуацию в сторону соединения теории с практикой, творчества с научным исследованием. Выполняемое задание обретает личностный смысл. И поэтому сегодня, в рамках реализации национального проекта «Наука», мы не просто обсуждаем в теории вопросы развития науки и образовательной сферы, но и делаем практические шаги, помогая через проектную деятельность формировать профессиональные компетенции будущего специалиста, - отметил ректор Воронежского опорного университета Сергей Колодяжный.

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Главное же, что объединило все проекты - это стремление через архитектуру и дизайн показать связь великого государственного деятеля Петра I, именем которого назван аэропорт, с воронежской землей.

Обсуждение проектов проходило в «Точке кипения», площадке для коллективной работы, созданной на базе ВГТУ. Руководство компании «Аксиома» вручило благодарность ректору вуза Сергею Колодяжному за создание «Точки кипения» и обеспечение эффективной работы.