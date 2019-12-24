«Крысы очень влюбчивые»: воронежский заводчик рассказала о символе 2020 года

Все меньше времени остается до Нового года - года Крысы. И все больше воронежцев выбирают в качестве подарка родным и близким живой символ праздника. По данным специалистов «Авито», в столице Черноземья спрос на грызунов увеличился почти в 3,5 раза! Средний ценник домашней крысы по России составляет 500 рублей, в Воронеже ее можно приобрести и за 300 рублей.

Но одно дело просто купить крысу, другое – содержать ее. Корреспондент «КП» узнал у владелицы питомника Юлии Прядкиной, как ухаживать за таким питомцем.

ЛЮБЯТ ФРУКТЫ, ОВОЩИ И МЯСО

Юлия разводит грызунов около 10 лет. По ее словам, характер у них абсолютно разный: одни ведут себя спокойно, другие - чересчур активно. А еще рассказывает девушка, крысы - очень влюбчивые животные. Они обязательно будут ласковы с тем, кто о них заботится. Будут ждать встречи с хозяином, и радоваться ей. За то, чтобы посидеть на плече или в кармане, грызуны готовы на многое. Некоторые соглашаются исполнять даже сложные трюки.

- Еще один плюс крыс - ухаживать за ними не так уж и сложно. Неприхотливы, едят практически все. Безусловно, у некоторых есть особые предпочтения. Одна - заядлый мясоед, другая любит овощи и фрукты, третья - просто семечки, - рассказывает заводчица.

Этот парнишка обожает все разрушать. За месяц он уничтожил два домика, гамак, лесенку и кучу мелких игрушек.Фото: Юлия ПРЯДКИНА

ЗУБЫ ПОСТОЯННО РАСТУТ

По словам Юлии, крысами интересуются в канун многих праздников. Но перед этим Новым годом, разумеется, в большей степени. Многие горожане берут их в аренду (час обойдется в 300 рублей) для фотосессии. Для таких целей предпочтительнее питомцы, которые могут исполнять цирковые трюки.

Если же вы все-таки решили не просто поиграть с грызуном, но и поселить его в свой дом, наша собеседница рекомендует покупать крысу у опытных людей, а не в обычных магазинах.

- С заводчиком всегда можно быть на связи. Они и помогут воспитать питомца, и вас поддержат, если потребуется, - поясняет Юлия Прядкина. - Животное из питомника, как правило, приучается к рукам задолго до продажи. Такие крысы адекватные, знают и любят людей. Они подарят вам много приятных моментов.

фото из личного архива.Фото: Юлия ПРЯДКИНА

При всей описанной «милоте» есть у крыс и другая сторона - они грызуны. Их зубы постоянно растут, а, значит, также постоянно их нужно точить. Подойдет и клетка, и миска, и вещи в комнате. Нужно учитывать эти особенности и быть готовым к «сюрпризам» от друга. Зубы можно подрезать либо самостоятельно специальным когтерезом или кусачками, либо обратиться в ветеринарную клинику.