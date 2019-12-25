В Воронежской области определили лучших спортсменов 2019 года

На праздник в спорткомплексе «Согдиана», где подводили итоги спортивного 2019 года, суровые мужчины пришли в строгих костюмах, зато на платьях девушек просто глаз отдыхал. Впору было конкурс красоты проводить. И это еще Ангелина Мельникова, как обычно, не приехала.

Хотя легенда стрелкового спорта России Елена Ткач оделась достаточно строго. Но ее, как выяснилось, новый статус обязывает.

- Совсем недавно получила назначение заместителя директора воронежского регионального отделения спортивного общества «Динамо». Обязанности – детский спорт, организация соревнований. Соревноваться в стрельбе по-прежнему буду, но уже не на международном, а исключительно на российском уровне. Собираюсь участвовать в чемпионатах и Кубках страны, если основная работа будет позволять.

Елена Ткач.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Победителю первенства России и первенства Европы и бронзовому призеру первенства мира по вольной борьбе Марии Лачугиной очень к лицу темное платье, подчеркивающее красоту 19-летней спортсменки.

- В 20-х числах января буду участвовать в турнире имени Ивана Ярыгина в Красноярске, -делится планами Маша. – Задача одна – выиграть. Цель у меня максимальная – попасть на Олимпиаду-2020 в Токио. К сожалению, видимо, придется выступать без флага. Но все и так знают, откуда я. Если Всевышний даст мне поехать на Игры, буду очень рада.

Мария Лачугина.Фото: Юрий КОЗЛОВ

А вот у легкоатлеток Марии Рыбниковой и Светланы Аплачкиной попасть на Олимпиаду еще сложнее. Статус чемпионок России соответственно в метании копья и в беге на 5000 метров (а у Светы в активе еще и серебро главного соревнования года в стране) в глазах западных чиновников не означает автоматический допуск на Игры. Не понимают, чего теряют. Достаточно взглянуть на девушек. Как таких можно забанить?!

- Год у меня был самый лучший, - поделилась Мария Рыбникова. – И чемпионат России выиграла, и Кубок страны. Обновила свой рекорд в Инстаграме – теперь у меня 12,5 тысяч подписчиков Следующий, 2020-й должен быть еще лучше. У Деда Мороза подарка не прошу, муж самый лучший преподнес. Какой, не скажу. Тестов на допинг не боюсь. Чем больше сдам, тем больше шансов индивидуального допуска на Олимпиаду. 21 января буду подавать документы на присвоение нейтрального статуса, позволяющего участвовать в Играх.

Мария Рыбникова.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Светлана Аплачкина пришла на праздник вместе с двумя мужчинами – ее мужем и по совместительству тренером Артемом и их двухлетним сыном Степаном.

- Ребенка не с кем оставить, - поделилась Светлана. – Иногда брат помогает, он – тоже спортсмен. Тяжело, конечно, совмещать тренировки с воспитанием сына. Однако стараемся. Кажется, Степан сейчас увлекается танцами, услышит музыку, сразу призывает всех пуститься в пляс. В начале года будут участвовать в соревнованиях в Санкт-Петербурге, турнире «Русская зима» и в зимнем чемпионате России в конце февраля. Пока мне не говорят ни да, ни нет по поводу допуска на международные турниры.

Светлана Аплачкина.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Светлане к трудностям не привыкать. Достаточно вспомнить ее победу на чемпионате России, когда золото она буквально вырвала на последних метрах дистанции.

Но что это мы все о женщинах? В 2019 году здорово выступили многие мастера единоборств, а среди олимпийских отличился Лаша Ломидзе. Он взял серебро на чемпионате России и стал обладателем Кубка Европы. Отдыхать он на Новый год долго не собирается, уже 8 января – новые соревнования.

- Однако олимпийские очки буду набирать в феврале на Кубке мира, - рассказал Лаша. – Наши дзюдоисты, видимо, будут выступать под олимпийским флагом, но надеюсь, что по крайней мере по непонятным принципам дорогу на Игры нам не закроют. Новый год встречу дома. Вообще в 2020 году собираюсь жениться. Решение давно назревало – с Дианой встречаемся уже три года, она работает в банке.

Лаша Ломидзе.Фото: Юрий КОЗЛОВ

С остальными спортсменами просто физически не удалось пообщаться. Лауреатов 2019 года в Воронежской области много. Достаточно перечислить их достижения, и можно проникнуться гордостью за наш регион:

Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика) - чемпионка России, победительница Европейских игр, серебро чемпионата Европы и чемпионата мира в командном зачете;

Алексей Востриков (гребля на байдарках и каноэ) – чемпион России, серебро чемпионата мира;

Кирилл Шамшурин (гребля на байдарках и каноэ) – чемпион России, обладатель Кубка России, серебро Европейских игр;

Илья Зотов (гребля на байдарках и каноэ) – серебро первенства России среди молодежи, бронза чемпионата России и Кубка мира;

Светлана Ершова (тяжелая атлетика) – чемпионка России, серебро Кубка России и чемпионата Европы;

Ольга Дуболазова (гребля на байдарках и каноэ) – серебро первенства России среди молодежи и чемпионата России, бронза первенств Европы и мира среди молодежи;

Сергей Лужецкий (скалолазание) – чемпион России, бронза Кубка России;

Елена Черных (прыжки в воду) – чемпионка России, серебро Кубка России;

Александр Киселев (ушу) – чемпион России и Европы;

Ирина Лазарева (спортивное ориентирование) – победительница первенства России, серебро чемпионата России и первенства мира;

Карина Скрыпникова (джиу-джитсу) – чемпионка России;

Дарья Рудченко (подводный спорт) – победительница первенств России и Европы;

Андрей Никитин (ушу) – серебро чемпионата России, бронза чемпионатов Европы и мира;

Валерия Кузнецова (подводный спорт) – победительница первенства России, чемпионка Европы;

Юлия Главатских (ушу) – чемпионка России;

Александра Войтова (спортивное ориентирование) – серебряный призер чемпионата России, обладатель Кубка России;

Снежана Петухова (спортивное ориентирование) – чемпионка России, победительница первенства Европы;

Иван Батаев (джиу-джитсу) – победитель первенства России, серебро первенства мира;

Семен Сидаков (ушу) – бронза чемпионата России, чемпион Европы;

Михаил Бакаев (джиу-джитсу) – победитель первенства России и первенства мира;

Роман Ларин (прыжки в воду) – победитель первенства России и Европы, двукратный победитель Спартакиады учащихся России;

Никита Манюхин (греко-римская борьба) – победитель первенств России и Европы, бронза Спартакиады учащихся России;

Дарья Клепикова (плавание) – победитель первенства России и Европейского юношеского фестиваля, двукратный победитель Спартакиады учащихся России

Адаптивный спорт:

Егор Степанов (греко-римская борьба) – победитель первенств России и Европы;

Николай Уляшев (парусный спорт) – бронза чемпионатов России и Европы;

Елена Попова (дзюдо) – серебро чемпионата России, бронза чемпионата Европы;

Максим Коваль (плавание) – многократный чемпион России, бронза чемпионата мира в эстафете;

Дмитрий Шакуров (греко-римская борьба) – чемпион России и Европы;

Михаил Занегин, Руслан Ибрагимов и Артем Радинский (футбол) – бронза чемпионата мира, серебро чемпионата России по футзалу, бронза чемпионата России по футболу;

Валерия Панина (шахматы) – серебро Сурдолимпийских игр.