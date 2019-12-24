Сергей Лукин представил в Совфеде законопроект о единых стандартах предоставления государственных и муниципальных услуг в градостроительстве

В рамках насыщенной повестки дня сенаторы одобрили ряд значимых законопроектов. В формате «правительственного часа» Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал верхнюю палату парламента об актуальных проблемах внешней политики.

Законопроект, направленный на дальнейшее снижение административных барьеров в строительстве, представил член Совета Федерации от Воронежской областной Думы Сергей Лукин. Изменения в Градостроительный кодекс и законодательные акты РФ разработаны в целях исполнения поручений Президента РФ по итогам совместного заседания президиума Государственного совета РФ и Консультативной комиссии Госсовета.

Документ вводит единые стандарты в сфере градостроительства, которые позволят унифицировать порядок, условия и результаты предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом срок выдачи разрешения на строительство сократится с 7 до 5 рабочих дней, а градостроительного плана земельного участка - с 20 до 14 рабочих дней.

«Единые стандарты станут нормативными правовыми актами, обладающими приоритетом над административными регламентами, утверждаемыми на всех уровнях публичнои власти, определяющими структуру, порядок, условия и результат предоставления конкретнои государственнои или муниципальнои услуги, в том числе предусмотреннои исчерпывающими перечнями», – отметил в своем докладе Сергей Лукин.

Также принятым законопроектом в Градостроительном кодексе РФ детализируются нормы, касающиеся проектирования и строительства линейных объектов.

По мнению парламентария, одной из важных новаций является возможность поэтапной выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в случае поэтапного строительства – при условии наличия разрешений на отдельные этапы строительства или реконструкции.

Выдача разрешений на строительство, ввод объекта в эксплуатацию и решений о внесении изменений может теперь осуществляться в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

- Реализация законопроекта позволит создать единые для всеи страны условия прохождения заявителями необходимых процедур, а это существенно сократит число случаев неправомерного требования от заявителеи , в том числе застрои щиков, дополнительных документов, а также необоснованных отказов в принятии документов. Будет проще контролировать качество оказания услуг. Кроме того, создаются законодательные условия для последующего перевода государственных и муниципальных услуг в электронныи вид на основе единых форматов, - подчеркнул Сергей Лукин.

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В ходе пленарного заседания Совета Федерации также были одобрены резонансные поправки в Жилищный кодекс и другие федеральные законы, которыми вводятся дополнительные механизмы переселения граждан из аварийного жилья. Их реализацию планируется осуществлять за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

- Поддержанный палатой регионов закон направлен на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и ставит целью расселить к 2025 году более 660 тыс. человек из 12 млн кв. м аварийного жилья на территории 82 субъектов РФ, - пояснил член Совета Федерации Сергей Лукин.

Документ уточняет основания, порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными.

По словам сенатора, основные новшества, вводимые законопроектом, заключаются в том, что регионы получают право производить переселение из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, а также смогут приобретать для переселяемых граждан жильё в домах блокированной застройки и домах, строительство которых не завершено. Становится возможным строительство домов для предоставления жилья на условиях социального и некоммерческого найма, использования маневренного фонда и по договору мены.

Немаловажно, что размер возмещения за жилое помещение будет увеличен за счет включения в его расчет рыночной стоимости земельного участка под аварийным домом. Кроме того, регион получит возможность предоставлять переселяемым гражданам жилые помещения большей площади, если граждане состоят на учете как нуждающиеся в жилье.

Комментируя содержание законопроекта, Сергей Лукин также отметил, что документ содержит положение о предоставлении субсидий за расселение жителей застройщикам, заключившим с органами местного самоуправления договоры о развитии застроенных территорий или о комплексном развитии территорий.

- При этом субсидия предоставляется по мере исполнения застройщиками своих обязательств и не может превышать 25 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной исходя из общей площади жилых помещений, из которых осуществлено переселение граждан, и нормативной стоимости квадратного метра, - пояснил сенатор.

По словам парламентария, введение данной нормы будет способствовать процессу реновации и созданию комфортной городской среды.

- Механизм субсидирования части затрат строительных организаций, понесённых в рамках обязательств по расселению граждан, может стать существенной помощью в развитии застроенных территорий как для застройщиков, так и для муниципалитетов. В таком случае необходимость в значительном увеличении плотности застройки исчезнет. Кроме того, решение данного вопроса позволит сократить объемы прямого бюджетного финансирования реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, и вовлечет строительный бизнес в решение проблем обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, - подчеркнул член Совета Федерации Сергей Лукин.

Ольга Вороновская