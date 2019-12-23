Как в Воронеже новоселье отмечали всем двором

Особенностью декабрьского Праздника новосела от ДСК, прошедшего в преддверии Нового года, стала ведущая – Снегурочка. Новые квартиры стали для своих владельцев настоящим предновогодним подарком. Но какой же Новый год без сюрпризов? – решили в Домостроительном комбинате и подготовили своим покупателям еще множество ценных призов. Бытовая техника, предметы интерьера, посуда и другие вещи, полезные семьям, обживающим новые квартиры.

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Получить подарки от Снегурочки можно было, приняв участие в шуточных конкурсах и викторинах. Угадать мелодию, спеть песню, придумать поздравление или ответить на нехитрые вопросы. Так, один из победителей викторины, Сергей Иванов, блеснул знаниями о своем новом доме: «Потому что хотел жить именно здесь, – объяснил Сергей. – Дом добротный и этот район мне всегда нравился. Для детей школа, детский сад, рынок Воронежский, одним словом есть все необходимое для жизни, из квартала можно не выезжать».

Супруги Лазаревские также отметили качество строительства, а, кроме того, уютный двор: «Не ожидали, что в квартирах будет настолько хорошая, дорогая отделка. Решили, что ничего не будем менять, так что получится сэкономить на ремонте. Очень порадовала и детская площадка, зоны для отдыха и прогулок».

Праздник новосела от ДСК стал полезен для его участников еще и возможностью познакомиться со своими новыми соседями, завести дружбу взрослым и детям. Непринужденную атмосферу для знакомства постарались создать организаторы из ДСК. Во дворе дома №90 по Московскому проспекту звучала музыка, а аниматоры веселили местную детвору.

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