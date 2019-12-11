Самое красивое село получило миллион рублей

Кроме того, денежные призы достались победителям конкурса «Лучшее муниципальное образование Воронежской области». Финалистов этих двух конкурсов в минувший понедельник, 9 декабря, наградил губернатор Александр Гусев. Церемония прошла в правительстве области. В общей сложности поощрительный призовой фонд составил 17 млн рублей. Из них финалисты и победители конкурса «Самое красивое село» получили 1,9 млн.

«НЕРАВНОДУШЫНЕ ГРАЖДАНЕ» И «ЭФФЕКТИВНАЯ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ»

- Понятия «самое красивое» и «лучшее» означают «неравнодушные граждане» и «достаточно эффективная местная власть». На областном уровне мы, безусловно, продолжаем оказывать системную поддержку муниципалитетам. Я думаю, что вы все это чувствуете и сейчас - в преддверии формирования наших бюджетов на 2020-й и последующие годы. Конкурсы как раз являются одной из таких форм поддержки, - подчеркнул Александр Гусев.

Губернатор отметил, что эта поддержка дает хороший результат при наличии взаимопонимания между властью, жителями и бизнесом, который работает на территории муниципальных образований. И поскольку в этом году, по его словам, на конкурсы поступило очень много достойных заявок, взаимопонимание такое есть.

Глава региона напомнил, что в Воронежской области действует ряд программ в рамках нацпроектов по поддержке сел, а со следующего года к ним добавится госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».

- Мы готовимся, и думаю, что активно включимся в реализацию этой программы. Постараемся совместными усилиями еще лучше привести в порядок дороги, строить инфраструктурные и социальные объекты, выполнять благоустройство, безусловно, создавать новые рабочие места. Иными словами, повышать качество жизни наших селян. Но и, конечно, будем искать средства для поощрения тех населенных пунктов, которые проявляют инициативу и стремятся быть лучшими. Уверен, что в нашей области станет намного больше комфортных мест, где хочется жить, - сказал губернатор.

Также он поблагодарил участников конкурсов за искреннюю заботу о своей малой родине:

- Я от всей души поздравляю победителей и призеров! Думаю, что полученные гранты помогут вам реализовывать новые проекты и идеи, которые у вас есть, - добавил Александр Гусев.

В конкурсе «Самое красивое село Воронежской области» - семь призеров. Ясенки Бобровского района набрали самое большое количество голосов. С небольшим отрывом следуют села Нащекино (Аннинский район), Манино (Калачеевский), Ермоловка (Лискинский), поселок 1-го отделения совхоза «Масловский» (Новоусманский), Пески (Петропавловский) и село Колбино (Репьевский).

Губернатор вручил победителю конкурса один миллион рублей, а остальным шести лауреатам - по 150 тысяч. Эти деньги они должны будут потратить на благоустройство и освещение населенных пунктов.

ЧЕМ ЖЕ ТАК ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫ ЯСЕНКИ?

- Готовиться к конкурсу начали, как только сошел снег. Сначала сняли фоторепортаж, видеоматериалы о местных жителях, - рассказал глава села Ясенки Владимир Сафонов. - В заявке мы указали сельский парк - нашу гордость, особенно если вспомнить, в каком состоянии он был раньше. Также капитально отремонтировали снаружи и внутри школу, детский садик, амбулаторию. Кроме того, в этом году приступили к реконструкции Дома культуры - поменяли окна, крышу и уже перешли на внутренние работы.

Селу в этом году исполнилось 230 лет. Сейчас там живут 2105 человек.

Владимир Сафонов признался, что эмоции от выигрыша перехлестывают через край:

- Первый раз попробовали принять участие в конкурсе, и в первый раз у нас так хорошо получилось. Большое спасибо нашим жителям: без них это было бы невозможно. Люди - тот двигатель и рычаг, который все время подталкивает. И мы только на них ориентируемся. Стараемся попасть во все программы, существующие у нас в области. И это успешно получается, в том числе благодаря поддержке жителей.

В поселке сохранилось старинное дворянское имение жившей здесь семьи Северцевых. Сейчас там находятся администрация и музыкальная школа. Другая достопримечательность Ясенок - 200-летняя церковь.

По словам главы, этот год в Ясенках прошел по программе инициативного бюджетирования:

- Это та программа, которая помогает самим людям определиться, чего им не хватает. Мы завершили проект по обустройству в селе тротуаров протяженностью почти два километра. Выигрыш от конкурса, к которому мы добавим свои бюджетные средства, потратим на продолжение данного проекта, поскольку вторая часть Ясенок еще без тротуара.

Владимир Сафонов признался, что быть главой села не просто:

- Люди видят, как все меняется, хотят жить лучше, поэтому нам скучать некогда. Вода и газ у нас есть во всем поселке. Теперь хочется чего-то для души - какого-то благоустройства. Все наши действия сейчас только на это и направлены.

33 ЛУЧШИХ

Именно столько сел победило в другом конкурсе - «Лучшее муниципальное образование Воронежской области». Всего здесь десять номинаций. Например, такие как «Лучший муниципальный служащий», «Лучшая муниципальная практика благоустройства мест массового отдыха», «Лучшая практика по взаимодействию со СМИ» и др. Если в первом конкурсе оценивалось благоустройство сел в целом, то во втором учитываются отдельные критерии. И здесь уже 33 победителя. Причем в одной номинации их несколько, так как населенные пункты разбили по группам в зависимости от количества жителей.

За счет областного бюджета в общей сложности они получат 15,1 млн рублей. Максимальная сумма гранта - 1,2 млн, минимальная - 450 тысяч. Победители в номинации «Лучший глава администрации муниципального образования» получили от 40 до 85 тысяч рублей, а в номинации «Лучший муниципальный служащий» - от 20 до 45 тысяч.

НАША СПРАВКА

Ежегодный открытый публичный конкурс «Самое красивое село Воронежской области» стартовал 20 марта. Отбор состоял из двух этапов: муниципального и регионального.

После завершения подачи заявок конкурсная комиссия отобрала семь участников, набравших, по предварительной оценке, наибольшее количество баллов. Затем с 25 сентября по 25 октября прошло интернет-голосование. Среди критериев оценки, помимо особенностей застройки, наличия достопримечательностей и въездной группы, особо охраняемых природных территорий или привлекательных природных объектов, также значатся отсутствие излишней наружной рекламы, оригинальность озеленения и т. п. Кроме того, учитывалось активное участие населения в благоустройстве и поддержании чистоты территории. Организатором конкурса выступает правительство Воронежской области.