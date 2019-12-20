2019-12-20T11:12:26+03:00
Общество

Вниманию абонентов – потребителей газа!

Газпром межрегионгаз Воронеж» просит своих абонентов, оплативших в ноябре-декабре за газ через терминалы и платежные онлайн сервисы Сбербанка, дополнительно передать показания счетчиков газа в срок до 25 декабря
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ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» сообщает, что показания приборов учета газа абонентов, производивших оплату за газ через онлайн сервисы и терминалы Сбербанка за ноябрь текущего года, не были приняты к учету. Кроме того, многие абоненты, осуществляя оплату в декабре текущего года через названые сервисы банка, также не смогли передать показания счетчика, пропустив обновленное поле передачи показаний. При этом платежи за коммунальную услугу поступили.

В результате технической ошибки, строки в электронных квитанциях с показаниями счетчика газа у абонентов остались незаполненными или пришли к поставщику газа с нулевыми показаниями. В связи с не поступлением показаний счетчиков, начисления таким абонентам за ноябрь были произведены автоматически, исходя из среднемесячного потребления ресурса.

В связи с вышеуказанным сбоем в системах Сбербанка, ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует абонентам до устранения неполадок в работе платежной системы, передать показания приборов учета другими способами: через сайт компании www.vrgaz.ru, в автоматическом режиме, или через оператора call-центра компании по телефону 202-03-19, либо по телефону, указанному в квитанции. Также показания счетчика можно передать посредством СМС, или при помощи приложения Viber, отправив сообщение на номер 8-930-400-31-25, по электронной почте office@vrgaz.ru, через мобильное приложение «Мой газ», а также через платформу ГИСЖКХ. А при осуществлении оплаты обращать внимание на заполнение поля интерфейса платежной системы, отвечающего за ввод показаний газового счетчика.

Для урегулирования сложившейся ситуации сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» с 21 по 29 декабря 2019 г. проведут комплексное снятие показаний счетчиков газа у жителей региона. По её результатам будет произведен перерасчёт согласно фактическим показаниям счетчика газа. Корректное начисление абоненты увидят в квитанциях в январе 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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